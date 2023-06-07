國標舞教練喪失嗅覺 竟是鼻竇發炎長拳頭大息肉

30多歲國標舞王姓教練，5年前開始經常性鼻塞，原以為是感冒，直到鼻塞嚴重到只能像魚張口呼吸、嗅覺喪失，聞不到飯菜香，求助耳鼻喉科才得知是嚴重慢性鼻竇炎長出拳頭大鼻息肉。

與王教練類似的個案故事，在台灣並不少見，台灣鼻科醫學會近日透過新聞稿介紹，鼻竇炎是因為感染或體質等因素引起發炎反應，造成鼻腔及鼻竇黏膜發炎、鼻竇口阻塞。估計台灣約有15%至20%、超過300萬人罹患慢性鼻竇炎，慢性鼻竇炎合併鼻息肉是鼻竇炎類型中的「困難治療類型」。

因為同樣都有鼻塞症狀，民眾時常感冒、過敏、鼻竇炎傻傻分不清，台灣鼻科醫學會秘書長、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部鼻科主任戴志展表示，若以時間區分，感冒通常不會超過2週，超過2週應進一步就醫檢查；另外，相較於感冒與過敏性鼻炎的清澈水狀鼻涕，鼻竇炎會出現黃綠色濃鼻涕。

台灣鼻科醫學會理事長、台大醫院耳鼻喉部鼻科主任葉德輝說，慢性鼻竇炎合併鼻息肉患者之中，90%會出現嗅覺或味覺改變，因為嗅覺喪失，如聞不到瓦斯漏氣等，導致發生危險事件的風險增加3倍，甚至完全嗅覺喪失的憂鬱症、焦慮以及恐懼症發生率顯著較高。

葉德輝提醒，鼻子是人體呼吸與嗅覺功能的重要器官，外觀小小一個，卻包括鼻腔與上頜竇、篩竇、額竇和蝶竇等4對鼻竇，加上連結的神經網絡錯綜複雜，同一症狀的背後疾病可大可小，若是讓身體長期處於慢性發炎，甚至可能造成鼻息肉的增生或是影響到下呼吸道，如胸腔、肺部的健康。

慢性鼻病民眾應提高警覺，盡快諮詢鼻科專科醫師，及早正確診斷與治療。戴志展表示，臨床治療慢性鼻竇炎以鼻竇內視鏡手術治療與類固醇藥物為主，手術的目的是移除阻塞鼻竇異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流，近年還有生物製劑治療可選。