跳脫傳統難吃營養餐 北榮新竹分院開發特色起司料理

不少高齡患者因牙口不好，常必須食用軟綿口感的營養餐，但往往營養餐不僅口感不佳，甚至青菜都因攪碎烹煮而發黃，視覺上看起來也不美味，令不少患者懼怕營養餐的味道，為此北榮新竹分院營養科便利用起司、豆腐等食材開發新菜色，不但色香味俱全，且營養絕對充足，已獲得不少患者好評。

營養科主任徐佳郁表示，台灣在高齡化的趨勢下，民眾對於高齡長者的營養資訊更顯需要，但當家裡的長輩牙口不好時，往往只是把餐點煮久一點，或是把食材全部攪碎，導致長輩長期只能吃久煮發黃的青菜和攪碎成團的謎樣菜色，根本提不起食慾，使得營養吸收進一步惡化。

為了讓營養餐更美味，北榮新竹分院營養科團隊開發高齡食譜，利用簡單的雞蛋日、豆腐及起司等食材，製作出適合高齡者食用的菜譜，其中最受歡迎的便是「起司豆腐彩蛋｣。

營養科團隊指出，豆腐及雞蛋不僅便宜且購買方便，裡頭富含優質蛋白質，質地柔軟，非常適合應用於咀嚼力下降的長輩，豆類也含有卵磷脂、植物固醇、異黃酮素、植化素等，因此起司豆腐彩蛋便是搭配五彩繽紛的彩椒、青花菜等食材讓營養更均衡，再利用烘蛋的方式可讓營養密度提高，非常適合做為長輩的點心或節慶料理。

為了使這套菜譜更為推廣，造福更多牙口不好的高齡長者，北榮新竹分院在衛服部的旗艦計畫下，已經在芎林鄉的永興、文林、新鳳、中坑、芎林等社區開辦社區共餐，同時培訓多名種子人員，將食譜變化為具社區特色的創意料理，例如豆腐煎蛋，蕃茄燴豆腐等，期盼將長者營養觀念落實到基層社區，讓長輩吃得營養也吃得開心。