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電桿、電箱擋道 行人被迫走馬路

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
許多電線桿和變電箱設在人行道上，行人被逼到馬路上與車爭道。本報資料照片
許多電線桿和變電箱設在人行道上，行人被逼到馬路上與車爭道。本報資料照片

台灣被外國媒體冠上「行人地獄」惡名，由於人行道常被電線桿等設施阻擋，導致行人須特地繞開，上演人車爭道情景。國民黨立委游毓蘭昨與關心交通的國民黨地方議員共同舉行記者會，呼籲政府正視行人權益，盡速移除電線桿、電箱等阻礙行人的設施。

游毓蘭說，人行道的法令規範過於殘破分散，並未強制要求市區道路設置人行道，甚至有只要有騎樓，可以不用設置人行道的規定。另據台電統計，全國目前總計約近60萬個變電箱與300多萬支電桿林立，不少占用在人行道上，讓民眾被迫走上馬路。

台中市議員黃健豪表示，人行道有設施廊帶，廊帶有時太寬，電箱、電線桿或甚至花圃占用人行道空間，須有法定限制。另外，政府推路平專案，但對人行道卻無人管，路平專案應該包含人行道改善。

新北市議員林金結針對電線桿亂象舉例，他家門口20公尺內就有3根電線桿，他當立委助理無法解決，當了議員也沒辦法解決，質疑台電為何視若無睹？

台北市議員李明賢說，他會勘時曾看過250公尺內的電箱加電線桿共55個，移走1根電線桿比登天還難，真有行人地獄的話，台電不是元凶就是幫凶。

台北市議員徐巧芯指出，在她的選區，部分人行道被電線桿跟相關設施占滿，若下雨撐傘須繞道通行，上演人車爭道。桃園市議員牛煦庭呼籲，如果電箱的設置一定要在平面，欲放在人民家門前應提供誘因，而人行道設計時，也應讓設施帶跟行人帶錯開。

台電回應，人行道的設施不是只有台電的電線桿和電箱，而且一定是民眾申請用電後才會去設置，每一個設施也不是由台電單一做決定，大家都不願意放在自家前，所有設施設置地點一定是通過所有人共識才會設置。

人行道 議員 台電

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