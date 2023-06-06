兩岸交流為何停滯？王國材指無政治考量 專家：政府一面之詞

兩岸旅遊究竟是誰在卡關？交通部長王國材直言，兩岸無法交流是因為陸方不願開放陸客來台。對此，前旅報周刊社長吳學銘受訪時表示，「這是政府的一面之詞！」，他呼籲政府應立刻開放組團前往中國，讓業者有生意可做，還能向中國釋出善意。

麗東旅行社資深顧問曾建華則說，兩岸交流問題根本是政治議題，執政黨會選擇在自己最有利的時機才會放行台灣組團前往中國，隨著旅宿業者叫苦連天，可能因為選票考量才會放行。

陸方阻攔是主因？

王國材6日公開強調，「兩岸觀光交流絕對不是政治議題，而是平等互惠的問題。」他說，雖然中國歡迎台灣旅客組團前往中國，但卻仍禁止陸客來台觀光，形成不平等的狀況，目前已透過小兩會不斷溝通協商，「樂見兩岸觀光重新恢復交流」。

陸委會副主委詹志宏曾指出，雙方觀光客要高高興興且平安地往來，而旅遊途中難免會有一些意外事件，如果說台灣旅客在當地發生意外，還要設定怎樣的政治前提才能派人的話，就不是正常的觀光交流方式。

我應主動開放組團

對此，吳學銘表示，「這其實是政府單方面的說詞」，因為旅行社主要有「帶國人出國」與「接待國際旅客」兩種業務，如果兩岸交流持續中斷的話，台灣業者是兩類生意都做不到。

「台灣其實沒有不開放業者組團前往中國的理由，」他認為，開放組團前往中國的話，至少台灣業者能有生意可以做，還能促進航空業者加開航班，且開放旅遊團也是向中國釋出善意，並把「我已經開放台灣組團前往中國了，你要不要開放」的問題拋給中國，而非現在僵持不下的狀況。

吳學銘指出，2008年以前，台灣也只能單方面前往中國旅遊，直到前總統馬英九政府主動要求陸客來台後，才促成兩岸觀光交流的狀況。他呼籲政府不要自我設限，可主動開放組團前往中國，才是旅宿困境的解方。

兩岸僵持互不讓步

麗東國際商旅旅行社資深顧問曾建華則指出，目前狀況就是，兩岸都禁止旅行社組團進行交流，雖然交通部以「中國不開放」為由，指責中國政府需要對兩岸交流停滯，負起責任。反之亦然，中國其實也能指責「是台灣卡關台灣民眾組團前往中國」，所以才不願開放。

「狀況就變成雙方各執一詞，也沒有人能為這件負起責任，」他說，兩岸觀光交流停滯的真正原因其實已經是「政治因素」，交通部與觀光局並沒有權力決定，真正握有決策權的是執政黨的高層，

曾建華認為，真正要解決兩岸交流卡關的問題，最重要的就是時機點，執政黨應該會選擇在自己最有利的時機才會放行組團前往中國，像是現在選舉將近，隨著旅宿業者叫苦連天，反彈愈來愈大，可能因為選票考量就放行。

交流有助兩岸和平

中國國民黨立委陳雪生也曾於立法院質詢交通部說，「我們先行開放（旅行社組團去大陸）有什麼關係？」，他不滿說，中國開放團客到許多國家旅遊，唯獨沒有開放到臺灣，「臺灣應該要先對中國開放，難道中國會不接受？」

國民黨立委游毓蘭也曾表示，若有許多大陸人士在台灣，等於兩岸和平的「安全鎖」，其實在民調方面，有30%左右民眾非常支持兩岸更多文化交流，即便是還算支持民眾也有39%左右，因此開放陸客應該盡快執行。







【更多精采內容，詳見 】