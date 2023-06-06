加大觀光推動效率 王國材宣布：觀光署9月15日掛牌

立法院會上月三讀通過「交通部組織法修正案」，既有觀光局將升格觀光署。交通部長王國材今出席「2023觀光業界座談會」北部場宣布，觀光署預定9月15日掛牌，屆時編制人數將增加，能更有效率有更多能力為大家服務。另外，截至昨天統計，國際觀光客已有225萬人次來台，離年底600萬人次目標更進一步。

王國材表示，昨天統計今年國際觀光客來台已達225萬人次，離年底600萬人次目標又近一大步，過去觀光局位階不夠，觀光署今年5月16日立院三讀通過，預計9月15日掛牌，屆時觀光署編制人數增加，能更有效率為大家服務，過去期待終於成真。

他也說，觀光產業今年所談的2大課題，包括缺工課題，2周前蔡英文總統就此議題請交通部、勞動部及教育部共同協助，除了交通部既有協助經營者的補貼方案，勞動部也協助受雇者的方案，預計6月15日實施，教育部則是協助暑期工讀的部分。

針對兩岸觀光開放，王國材指出，兩岸觀光不是政治問題，是對等問題，大陸先前宣布歡迎我國觀光客過去，但陸方2019年禁止來台自由行、2020年禁團客，現在若我國觀光消費都到大陸，他們沒有過來就不平等，希望透過觀光局、小兩會積極向對方清楚表明。他強調，我國歡迎兩岸觀光交流，但要秉持對等原則。

王國材指出，今出席北部座談會就是希望聽聽業者的聲音，看還有哪些政府可協助的部分。他6月3日前往北海岸陪蔡英文總統、行政院長陳建仁騎自行車，結束後到野柳風景區看一下，發現國外觀光客非常多，讓他很興奮，也思考如何把國際客繼續炒熱，讓大家持續進來很重要。