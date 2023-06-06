猴痘新增18例本土再創新高 花蓮首現病例

疾管署疫情中心主任郭宏偉6日指出，新增18例本土猴痘個案，均為本國籍男性，居住縣市為北部9例、中部5例、南部3例、東部1例，年齡介於20多歲至50多歲，近期猴痘疫情持續延燒，尚未看到降溫趨勢。而署發言人羅一鈞也說，本次新增病例分布11縣市，包含花蓮首次出現病例，18例也是單周新增最多。

國內新增18例猴痘本土病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部9例、中部5例、南部3例、東部1例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於5月15日至6月1日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月30日至6月4日確診。

經疫調匡列相關高風險接觸者23名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診146例病例(134例本土及12例境外移入)，其中83例已康復，9例仍住院治療中、54例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4 周以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至6月5日止，全國共96家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排之彈性，其中10縣市、19家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。符合前揭條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種。

疾管署說，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。此外，確診個案中9成無接種疫苗，有16人曾接種過猴痘疫苗，但大多(11人，約7成)是在接種第1劑疫苗前或接種後14天內暴露。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。