進口美國豬肉去哪兒了？消基會抽查質疑萊豬「洗產地」

自2021年1月1日起，台灣開放含萊克多巴胺的豬肉進口，迄今超過2年時間。消基會日前抽查通路289件含豬肉成分的相關食品，竟全然未見到任何美國產製豬肉商品。連進口量相近的法國，豬肉出現的頻率都高於美國，讓消基會感到困惑，質疑業者「洗產地」。消基會呼籲，食藥署需要更加積極地確保食品進口的資訊透明度和安全性，以滿足消費者對於食品的合理關注和信任。政府應該加強監管措施，定時公佈查廠報告、風險評估報告等，並要求食品業者如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，向消費者公開這些資訊。

消基會指出，在已經實施2年的美國豬肉進口上，消費者需求的資訊透明度也無法獲得充分滿足，實在很難相信政府在開放加拿大全牛齡牛進口後能夠周延的實施產品揭露，讓消費者享有真正的「知情」與「選擇」的權利。消基會也再次重申，嚴正反對在加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，預告並決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。

消基會表示，行政院宣布進口萊豬之初，有配套性的開放含有萊克多巴胺（萊劑）之美豬，及30個月齡以上之美牛進口，其中的配套措施是從海關到廚房5大管理措施，分別是：源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤，以及市場稽查。

為了解這2年的這兩年的管理措施是否落實，消基會於今年5月下旬展開調查，由志工於北部、中部及南部的市場攤販（5件）、便利超商（42件）、超市（146件）、量販店（34件）、百貨公司超市（50件）及餐飲業（12件）抽樣調查289件含豬肉成分的相關食品，竟全然未見到任何美國產製豬肉商品。

調查結果顯示，這289件產品裡豬肉來源涵蓋了單一產地或多個產地。其中，有272件來自台灣、15件來自西班牙、9件來自加拿大、8件來自法國、7件來自丹麥、3件來自荷蘭、1件來自匈牙利。然而，消基會發現在這次的調查中並未發現任何備受關注、常被稱之為「萊豬」的美國豬肉相關產品。

消基會表示，根據衛福部食品藥物管理署豬肉儀表板顯示，今年1月至5月29日，自美國進口的豬肉計1204.06噸，豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）計1511.47噸，與進口量相近的法國（豬肉計1367.38噸；豬其他可食部位計125.97噸）相比，自美國進口的豬肉總量略高於法國。然而，消基會尚可在市面上找到使用法國進口豬肉的相關商品，而美國進口的豬肉相關商品到底去了哪裡？

消基會董事長吳榮達分析，也許消基會這次抽查剛好沒查到美豬。但另一種可能則是「洗產地」—來自美國卻標示其他原產地。消基會社長許宏宇指出，289件豬肉產品中，產地標示合格率為100%，但僅有1.7%明確標示不含萊劑，

吳榮達表示，台灣已經開放萊豬進口超過2年，然而，目前美豬進入台灣食品市場的情況仍然存在著許多不明確的環節。消費者難以得知這些豬肉流通過程與去向。在這種資訊不對等的情況下，食藥署今年4月再度公佈開放加拿大全牛齡牛肉進口的草案，引發消費者對政府開放進口食品安全的擔憂。