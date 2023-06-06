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熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

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熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近。熱帶低壓生成，今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近。熱帶低壓生成，今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近；熱帶低壓生成，今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象；東側擾動今晨已增強為「熱帶低壓」，今晚或明晨即有機率發展成今年第3號颱風「谷超」，但其模擬路徑在台灣東側遠海即已迴轉，對台無威脅。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日各地區平地氣溫：北部23至34度，中部22至35度，南部23至36度，東部23至37度。

他指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流致使降雨範圍擴大、強度增強，其中有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生，應隨時注意氣象局特報。

吳德榮說，期末(8至10天)模式模擬顯示，西南氣流增強，配合原有的弱滯留鋒，有逐漸調整成「梅雨季」多雨的型態的趨勢。不過，既為期末模擬，模式會持續調整，應再觀察。

吳德榮 梅雨

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