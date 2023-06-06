1200元文化成年禮金今開放領取 怎麼領怎麼用看這裡

就是今天！專屬18-21歲青年的1200元文化成年禮金(文化幣)今天上路。文化幣APP昨天開放下載，今天上午8:00開放註冊領取後即可立即使用，使用期限至明（2024）年6月30日。

文化部表示，文化幣APP只要五個步驟 即可完成註冊，領取後便可立即消費。總計超過1萬個藝文消費點，點擊「藝文消費點」周邊地圖搜尋輕鬆找；「藝文活動」分類清楚，音樂、電影、講座與手作課程等，應有盡有，出示條碼即可消費。文化幣APP除了是點數支付系統外，也提供各種藝文消費訊息、表演藝術與青年席位搜尋，也請青年密切關注文化部官網及臉書粉專，別放過各藝文店家推出的優惠措施。

以下是文化成年禮金懶人包：

●誰可以領？

出生日期在2001年9月1日至2005年12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取1200點文化禮金。

●如何領取？

1.手機下載「文化幣」APP；

2. 輸入手機、密碼、e-mail完成註冊，可使用藝文活動及店家瀏覽、搜尋功能；

3. 點選成年禮金，輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期及居住地通過驗證後，即可領取文化幣並馬上使用，使用期限至2024年6月30日止。

●輕鬆掌握藝文消費點

最HOT活動提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。此外，藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索週邊成年禮金消費點。

●怎麼在實體店家使用？

找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

1.我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。

2. 我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。

3. 領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

●怎麼買國片電影票？

掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

●獨立書店點數加碼怎麼獲得及使用？

找到貼有「本店適用獨立書店點數放大專案」識別標誌的獨立書店，用文化幣消費2點馬上加贈1點，每人加贈上限為600點，成年禮金最多放大至1800點。

●怎麼在票券平台購票及訂購青年席位？

由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用成年禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。青年席位每場次限量優惠，購票不限張數，但須以成年禮金全額折抵。

●沒有手機、網路也可以使用成年禮金

請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。

●使用注意事項

1.成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。

2. 退換貨依照店家規定辦理。

3. 一人限領一次。

4. 2024年6月30日前使用完畢，逾期失效。

文化幣APP使用方式：https://bit.ly/3oRcort；文化幣使用攻略：https://bit.ly/3qsOtzn；文化幣專區：https://bit.ly/43oRv62