循環X共享 中信力挺願景工程 首創寶特瓶循環愛心傘

中國信託商業銀行攜手中華電信，力挺願景工程基金會發起的「傘傘發亮」專案，首創「寶特瓶循環愛心傘」免費借還模式，將同仁回收的寶特瓶製成愛心傘提供客戶使用，以實踐「循環X共享」，帶動使用環保再製品觀念，減碳也減少塑膠用量，為地球盡一份心力。

人類每年生產超過4億噸塑膠製品，半數為一次性使用，其中僅不到10%被回收，減塑行動刻不容緩。聯合國為鼓勵全球提高環保意識及投入環保行動，自1973年起，將6月5日訂為「世界環境日」，今年適逢世界環境日50周年，主題為「塑戰速決」（Beat Plastic Pollution）。

為提醒社會大眾落實源頭減塑及循環經濟的重要性，「傘傘發亮」專案啟動儀式特別安排於今（5）日舉行，願景工程基金會董事長陳冲、執行長羅國俊、中國信託金融控股公司行政長高人傑及中華電信財務長陳宇紳皆出席響應。

中國信託金控行政長高人傑表示，金融業不僅是協助產業轉型的領頭者，更扮演催化全球經濟加速低碳轉型的關鍵角色，中國信託此次支持願景工程基金會「傘傘發亮」專案，不只是為保護地球生物多樣性盡一份力，更重要的是率產業之先，落實聯合國永續發展目標（SDGs）第17項夥伴關係，透過共好合作，讓改變發生。

中國信託長期以來重視生物多樣性，如2014年進駐以綠建築標準為目標規劃南港中國信託金融園區、認養園區旁的三重世貿公園，種植131種蕨類與原生植物，打造全台首座戶外蕨類秘境；2020年主動響應願景工程基金會「為未來種一棵樹」活動，連續三年共號召近300名同仁及眷屬於新北金山、桃園大園、台南七股等地，種下逾6000株樹苗保護台灣海岸線。金融本業則透過融資、投資等商業模式，與客戶、同仁透過多元模式，投入綠色行動，發揮金融業的影響力。

聯合國環境規劃署（UNEP）示警，每年約有1100萬噸的塑膠廢料流入海洋，2040年數量可能會增加兩倍，塑料問題已嚴重危害人類健康及生物多樣性。

為了地球永續發展，中國信託銀行及中華電信號召公司同仁於日常生活落實減塑，預計運用近10萬支回收寶特瓶，利用絞碎的寶特瓶顆粒再製成傘布纖維，將製成6000支愛心傘，今年9月將分送至中信銀行全台各分行及中華電信各門市約600個服務據點。每把愛心傘需約15支寶特瓶回收製作而成，傘面上亦會印製寶特瓶回收再製的歷程，介紹「傘傘發亮」專案循環經濟的理念，讓企業、同仁及客戶三方一同攜手環保愛地球。

中國信託身為「永續金融先行者聯盟」之一，除配合政府2050年淨零排放政策，擔任實踐淨零轉型重要推手，更簽署加入「生物多樣性核算金融聯盟」（PBAF），與全球逾40家金融機構關注生物多樣性議題，本次特別起身響應提倡循環與共享理念、落實聯合國永續發展目標（SDGs）第17項夥伴關係的「傘傘發亮」專案。

另一方面，中信銀行亦響應願景工程基金會「聯合國Act Now個人減碳即刻行動」年度倡議，推出「還沒完，製造所—傘傘發亮」線上策展，讓民眾認識循環經濟及各種回收再製品的方式，邀請中信銀行客戶共同落實「垃圾減量（Reduce）、重複利用（Reuse）、維修再用（Repair）與回收循環（Recycle）」的4R行動，一同加入永續生活行列。