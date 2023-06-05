端午勿購買境外肉製品 違規輸入處7年徒刑得併科300萬罰金

每逢端午節前後，國內網路電商平台搜獲違規販售境外肉粽數量明顯上升，導致境外重大動物傳染病入侵我國風險大增。統計數據顯示，今年1至4月搜尋網路販售疑似動物防疫物共計306件，其中豬肉製品77件，且自5月以來已陸續搜獲販售境外應景肉粽。防檢局表示，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重者處15萬罰鍰，若民眾違規輸入豬肉產品，最高處7年有期徒刑得併科300萬罰金。

防檢局指出，統計2020至2022年網路搜獲違規販售動物檢疫物趨勢，2020年查獲1632件、2021年1032件、2022年降至966件；在2021年及2022年端午節前後3個月（5、6、7月），搜獲境外肉粽比率分別占該年度的74％及86％，且商品出貨地球為非洲豬瘟及口蹄疫疫區的中國大陸，所幸均於搜獲商品當日即向販售平台檢舉並要求架，下架率達100％。

防檢局表示，依照「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處15萬罰鍰；若民眾違規輸入豬肉產品，依動物傳染病防治條例，最高可處7年以下有期徒刑得併科罰金300萬元；另如採取郵寄，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處20萬罰鍰，第二次（含以上）被查獲者處100萬元，民眾切勿以身試法。

除網路搜查外，也跨季合作攜手建構防護網，防檢局表示，已結合公私夥伴關係，請關務署及中華郵政公司持續加強貨物、快遞包裹及國際郵包等檢查作業外，也請中華民國無店面零售商業同業公會（無店面公會）及其電商會員協助配合，加註防檢疫警語及屏蔽季外違規檢疫物廣告，防堵非洲豬瘟等重大疫病入侵我國。

另防檢局於5月2日邀集無店面工會及13家電商會員，共同研議網路販售動植物檢疫物管理措施，就防堵境外違規輸入動植物產品事宜持續精進，會中業者表示全力支持相關法規，配合進行上架審核、警語設置、境外商品表示、提醒賣家不得隨貨贈送動植物檢疫物，以及關鍵字搜尋下架作業。

防檢局提醒，國內網購天常有跨國購物功能，下單前請確認是否從境外出貨，若收到境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039131，由該局轄區分局協助後續處理，並呼籲民眾切勿在網路販售平台刊登、販售或訂購違規境外應施檢疫物，一旦查獲將予以裁罰，不僅荷包失血也恐涉及刑罰，得不償失。