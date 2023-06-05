跨國網購商品 即起可至中華郵政2408座i郵箱領FedEx貨件

演唱會經濟正在高雄流行中，世界最火熱女子天團BLACKPINK在港都兩天，掀起粉紅旋風。五月天、張惠妹、大港開唱三場演唱會同日齊發帶動人潮，近日，英倫天團COLDPLAY也宣布要開十萬人演唱會。過去台灣要看演唱會，北部才是首選，如今優勢卻正被高雄取代，一向藝文社群不小的大台北為何痛失商機？本文有詳細分析。

2023-06-05 10:08