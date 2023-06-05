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跨國網購商品 即起可至中華郵政2408座i郵箱領FedEx貨件
擴大i郵箱服務，中華郵政表示，6月1日起，民眾跨國網購商品，可選擇至全國2408座i郵箱，領取進口FedEx國際貨件，提升收件便利。
中華郵政表示，各地郵局除提供代收聯邦快遞貨件外，本次再與聯邦快遞合作，於i郵箱領取國際快遞貨件服務，民眾跨國網購商品，聯邦快遞國際貨件進口後，於接獲聯邦快遞FedEx Delivery Manager®服務簡訊或電子郵件通知時，可選擇中華郵政i郵箱作為取件地點，掌握取件時間地點，享受24小時全年無休及更具隱私的便捷服務。
中華郵政說，當聯邦快遞國際貨件寄達指定i郵箱後，收件人即可憑簡訊，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件。
中華郵政表示，全國各地郵局、學校、社區及捷運等人潮密集處，布建逾2400座i郵箱，除設置於都會地區外，並深入偏鄉及離島，積極建構密集智慧物流網絡，i郵箱使用一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，確保收件人隱私與取件安全。
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