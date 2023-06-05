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室內曬衣如何不生異味？「洗衣曬乾收納」家電大廠不藏私公開

聯合新聞網／ 綜合報導
透過幾個小步驟，讓洗衣服變得更加方便快速。圖片來源／ingimage
透過幾個小步驟，讓洗衣服變得更加方便快速。圖片來源／ingimage

天氣變熱，衣服容易流汗，必須經常清洗。然而洗衣服時，又非得經過「洗衣」、「曬乾」跟「收納」等動作，有時難免會讓人懶得處理。近來日本媒體，就整理了家電大廠三菱電機的說明，分享了洗衣時可以更加省事的幾個小技巧。

根據日本媒體「grape」報導，很多人在洗衣服時，有著「部分種類的衣物必須分開洗」以及「衣服要翻過來再洗」等習慣，不過根據說明，其實這都是非必要的動作，想洗衣服時直接洗就好。

另外，防止洗衣粉或洗衣精等物質殘留，一般洗衣機的程序，會跑兩次「洗淨」和「脫水」的流程，因而占用不少時間。不過市面上部分的衣物清潔劑，其實有推出只要跑一次流程，就能夠順利洗乾淨的款式，趕時間時可以多加利用。

而在曬衣服時，可能容易受到天氣影響，沒辦法在外曝曬。此時可以把衣物拿到室內晾乾，但最好配合除溼機與循環風扇等家電，以免產生異味。如果不想摺衣服，可以採用懸掛式的衣櫃，直接衣服連同衣架一起收納，就能少一段手續。

日本 三菱

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