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今明兩天午後雷雨注意短時強降雨 周五晚間鋒面接近

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今明兩天也是午後雷雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。記者林伯東／攝影
今明兩天也是午後雷雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。記者林伯東／攝影

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，周末連兩天下午旺盛的熱對流發展帶來雷陣雨，甚至影響到午夜。預估今明兩天在東南風環境下，也是類似的午後雷雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。

他說，大氣的不穩定度，跟周末時相比有稍微降低，但部分地區的雨勢還是可能會延續到夜間。這種夏季天氣時民眾喜歡去登山或戲水，在山區或溪谷河床活動時務必要注意下午時段天氣變化。

周三開始到周五白天轉為南風環境，他表示，南部、東南部地區早晚有局部短暫陣雨機會，其他地區仍然是午後雷陣雨天氣，在環境風向影響之下，熱區會比較偏向北部地區。

歐宗學說，周五晚間則有新一波鋒面接近台灣，目前的預報看來還不一定直接南下影響，但接近時大氣的不穩定度會提高許多，午後雷陣雨會變得旺盛，也可能會一直影響到夜間，甚至不定時在西半部海面上或陸地就會有對流雲系發展影響，預估類似的不穩定環境會持續到周日。

歐宗學表示，下周旺盛的西南季風將會使菲律賓東西兩側都轉為低壓帶，並可能往北延伸到台灣附近，其中也不排除有獨立的熱帶擾動發展，不過發展的位置、強度、數量都還有很大的不確定性，想知道對臺灣會帶來什麼樣的影響還需要再追蹤觀察一段時間。

但他說，比較確信的是，台灣可能受西南季風影響，是比較不穩定的環境，持續多雨天氣型態，近期有安排戶外活動或重要行程，都要留意天氣預報資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，對於這個周末的預測，有不同的腳本，颱風、鋒面及西南季風，幾個不同尺度的系統在發展或互動，這裡面有太多學問及不確定性了，這幾天持續保持關注。先把午後雷陣雨的防護做好。

今明兩天也是午後雷雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。記者林伯東／攝影
今明兩天也是午後雷雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。記者林伯東／攝影

彭啟明

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