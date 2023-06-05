上看36度 午後雷陣雨至夜間 吳德榮：梅雨季第5波鋒面周五接近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台中以北山區、大台北、宜蘭有局部降雨，宜蘭並有局部豪雨，其他地區零星飄雨。

他說，今天至周四台灣持續處在熱力不穩定的條件下，周五起至周日梅雨季第5波鋒面接近、西南風漸增強；皆易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮表示，今天至周三各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部23至34度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至36度。

他表示，周四各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強、範圍擴大。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼。

吳德榮說，周五至周日梅雨季第5波鋒面逐漸接近，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流使降雨範圍擴大、強度增強。

歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬皆顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象；東側先發展，但何時成颱？吳德榮說，沒那麼重要，因其模擬路徑在台灣東側遠海迴轉，對台無威脅。