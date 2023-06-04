蘇花強降雨台9丁線落石 估24:00恢復正常通行

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
蘇花路廊強降雨，台9丁線南澳 - 和平路段於晚間8時30分只出不進，目前雨勢已趨緩，清理零星坍方、落石，預估凌晨12時恢復正常通行。示意圖。圖／本報資料照片
蘇花路廊強降雨，台9丁線南澳 - 和平路段於晚間8時30分只出不進，目前雨勢已趨緩，清理零星坍方、落石，預估凌晨12時恢復正常通行。示意圖。圖／本報資料照片

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午針對14縣市發布大雨特報。交通部公路總局晚間表示，蘇花路廊發生強降雨，台9丁線南澳 - 和平路段於晚間8時30分只出不進，目前雨勢已趨緩，清理零星坍方、落石，預估凌晨12時恢復正常通行。

公路總局表示，蘇花路廊台9丁線南澳-和平路段晚間受強降雨影響，觀音路段發生零星落石，降雨量達封路行動值，為確保用路安全，台9丁線武塔 - 漢本路段於晚間8時30分道路管制只出不進。

公路總局說，降雨熱區往南移，和平至崇德路段，預估強降雨將持續至凌晨，搶災機具人員已完成進駐，並加強巡視道路狀況。

公路總局呼籲，強降雨期間，用路人避免行駛山區公路，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況。

落石 南澳 蘇花路廊

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