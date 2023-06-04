蘇花強降雨台9丁線落石 估24:00恢復正常通行

近日有遊客到澎湖訂了無菜單料理，結果一餐12名大人及10名小孩總共要價41000元，網友批菜色連魚蝦都沒有，小孩更只有內容物稀少的海鮮粥，所有食材貴得荒唐。店家強調是「價值觀落差」，並稱9成5以上都是澎湖新鮮食材，對於消費者吃完嫌貴的行為已經感到習慣。

2023-06-04 15:55