15款抗生素申請健保重新議價 台大醫：替代藥恐生抗藥性

台灣藥價深受健保制價影響，國際藥廠是否進入台灣市場也與健保息息相關，目前已有15款抗生素皆因「不敷成本」向健保署提出重新議價。台大感染科醫師指出，許多抗生素在健保已是老藥，只剩糖果價，國內藥廠都做不下去，而抗生素的研發相當困難、嚴謹，若沒有持續鼓勵優良藥廠生產，恐讓抗藥性問題更加嚴重。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，目前15款抗生素生產廠商因不敷成本，申請健保重新核價，經初步審查後，抗生素Etapenem將提至6月15日共擬會議討論調價，其餘14款則仍待初步資料核定後，再研議是否送至共擬會議價，目前仍維持原給付價，不砍價。

黃育文表示，本次15款的抗生素分別為盤尼西林類、巨環類、頭孢菌素類、Beta-lactam類、廣效性抗生素、Quinolone類、抗真菌類、細菌蛋白質合成抑制劑類，正在申請核定新藥價。目前藥廠都未通報缺藥，僅兩家通報控貨中。

抗生素的缺藥問題茲事體大，社區藥局已時常補不齊藥。台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，抗生素全球缺藥問題已累積逾20年了。抗生素生產成本相當昂貴，尤其品質檢驗部分更是所費不貲，但細菌不斷產生的抗藥性，得靠藥廠投入研發來因應。盤尼西林早年在台灣就曾因為品質不穩定，導致大量病患過敏，此後多採取專案進口，價格相對昂貴。

「抗生素品質管控成本高昂，」陳宜君說，前幾年曾有藥廠研發的抗生素新藥，好不容易通過美國FDA後卻破產了。抗生素的研發相當困難，疾病各自特性合併感染不同的細菌，排列組合非常多種，要研究出最適切的抗生素得花費高昂成本，更不能只靠單一廣效抗生素，否則抗藥性問題將成為全球危機。

陳宜君舉例，盤尼西林並非絕對無可替代，假設首選的A藥物療效90%，若因為缺藥選擇替代用藥B療效剩80%，同樣可以進行治療，但若每次都妥協一點，細菌也在努力生存，藥物品質不好、藥效不好都容易誘導產生抗藥性，恐導致未來「無藥可用」的窘境發生。

「抗生素的選擇愈多元愈好，」陳宜君表示，個人化且精準的醫療是絕對必要的，否則抗藥性累積愈來愈快，社會將付出慘痛代價；但製造抗生素的國際藥廠已逐漸撤出台灣，新藥進不來，老藥則砍價砍到比糖果都不如，明明是救命的藥物，但幾十年下來各界都不太介意這件事情。

陳宜君指出，若健保因成本藥價考量，由品質控管不佳的藥廠製造抗生素，因為一昧妥協，選擇替代用藥，將連帶影響到本來品質好的藥品失效；即使國際藥廠有新藥，健保核價也都要跟老藥比，國際廠便不願意進口台灣，台灣亦不鼓勵本土廠新藥研發，失去利潤空間，自然導致缺藥。健保核價成本過程中，是否有把品質管控、研發成本一併考量進去？