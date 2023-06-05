共病別亂停藥 控制血壓護腎功能

「藥師，為什麼我要吃這麼多種降血壓藥，感覺很傷腎，我能不能只吃一種就好？」許多民眾領藥時，看到一大堆藥袋時常有此疑問。尤其慢性病患者，可能有多種共病，每餐要吃的藥物有好幾種，常會心生疑慮自行停藥，就診時也不敢跟醫師說，結果造成疾病控制不佳，讓醫師誤以為藥效不足，只好加重藥量，但此狀況卻容易增加病人服藥後發生副作用的風險。

慢性疾病的控制，除了需要依靠飲食、運動等生活習慣的管理外，也需要搭配長期的藥物治療，才能避免疾病惡化，降低死亡風險。由於現代人生活型態改變，國人十大死因已轉為慢性退化性疾病為主，其中慢性疾病占比超過半數，包括心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。

臨床上常見的高血壓治療藥物，包括血管收縮素II受體阻斷劑、血管收縮素轉化酶抑制劑、鈣離子通道阻斷劑、甲型阻斷劑、乙型阻斷劑、利尿劑，當病人使用單一種類降血壓藥物效果不彰時，為了避免因投予單一用藥過量而造成用藥者產生副作用，此時醫師會選擇適合的其他降血壓藥物種類來作搭配，並依照病人肝、腎功能調整劑量，而後定期追蹤病人用藥後反應調整藥物，直到達成預期的治療目標。

合理使用多種藥物並不會加重病人腎功能的負擔，病人應配合治療計畫控制好血壓，才能避免因血壓過高，導致灌流到腎臟的血流壓力增加，造成腎臟的血管收縮、硬化，蛋白尿增加，進而造成腎功能損傷，而良好的血壓控制，可以延緩腎功能惡化。