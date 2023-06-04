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豪雨不斷引發落石 蘇花公路南澳至和平路段「只出不進」

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豪雨不斷引發落石 蘇花公路南澳至和平路段只出不進

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花公路豪雨不斷，造成部分路段出現落石，公路總局晚間緊急宣布，南澳至和平路段，目前只出不進。圖／公路總局四區處提供
蘇花公路豪雨不斷，造成部分路段出現落石，公路總局晚間緊急宣布，南澳至和平路段，目前只出不進。圖／公路總局四區處提供

氣象局今晚發布豪雨特報因宜蘭山區豪大雨不斷，蘇花公路出現落石，觀音路段晚間時雨量已達每小時72.5毫米及3小時155毫米，第四區養護工程處南澳工務段緊急宣布，蘇花公路南澳到和平路段只出不進，並調派機具清理落石。

中央氣象局晚間發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易出現短延時強降雨，宜蘭會有局部大雨或豪雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。目前位於南澳鄉山區豪雨不斷，造成蘇花公路37.7公里等路段發生落石。

四區處南澳工務段預估今晚降雨將持續至凌晨，因雨勢加大，緊急宣布南澳鄉武塔至和平路段，從晚間20：30起管制道路只出不進，請用路人暫勿進入山區，搶災機具人員已完成進駐，並加強巡視道路狀況，遇有坍方立即清理，呼籲用路人在強降雨期間，非必要請避免行駛山區公路。

蘇花公路豪雨不斷，造成部分路段出現落石，公路總局晚間緊急宣布，南澳至和平路段，目前只出不進。圖／公路總局四區處提供
蘇花公路豪雨不斷，造成部分路段出現落石，公路總局晚間緊急宣布，南澳至和平路段，目前只出不進。圖／公路總局四區處提供

南澳 豪雨 落石

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