豪雨不斷引發落石 蘇花公路南澳至和平路段只出不進

氣象局今晚發布豪雨特報因宜蘭山區豪大雨不斷，蘇花公路出現落石，觀音路段晚間時雨量已達每小時72.5毫米及3小時155毫米，第四區養護工程處南澳工務段緊急宣布，蘇花公路南澳到和平路段只出不進，並調派機具清理落石。

中央氣象局晚間發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易出現短延時強降雨，宜蘭會有局部大雨或豪雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。目前位於南澳鄉山區豪雨不斷，造成蘇花公路37.7公里等路段發生落石。