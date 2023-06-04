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澎湖海鮮1桌噴4萬1！遊客氣炸「食材貴得荒唐」業者回應：被罵習慣了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到澎湖吃無菜單海鮮料理，要價41000元，認為店家不實，食材費都貴得荒唐。 圖／取自爆料公社
網友到澎湖吃無菜單海鮮料理，要價41000元，認為店家不實，食材費都貴得荒唐。 圖／取自爆料公社

近日有遊客到澎湖訂了無菜單料理，結果一餐12名大人及10名小孩總共要價41000元，網友批菜色連魚蝦都沒有，小孩更只有內容物稀少的海鮮粥，所有食材貴得荒唐。店家強調是「價值觀落差」，並稱9成5以上都是澎湖新鮮食材，對於消費者吃完嫌貴的行為已經感到習慣。

遊客在臉書「爆料公社」指出，一行人近日到澎湖旅遊，原本事先預訂另一家外燴，結果主廚當天確診，於是介紹了另一家無菜單料理。原po表示，基本上是吃澎湖螺肉大餐，整頓特色都是無技術，原汁原味煮熟漂亮切片，再加上全澎湖只有他敢用的有機生食地瓜玉米片跟胡蘿蔔片。

遊客表示，店家說的保育類海螺和酒品都是裝飾，海螺當初說好可以吃但上桌後不久就被拿走，10顆椰子最後也只喝了4顆，其他則說是留給員工的，招待的酒品甚至比感冒藥水還難喝。

原po也列出了帳單上的價格，一餐吃下來總共41000元，大人平均一人為3300。一隻澎湖砲管5400、巧克力擺盤800、有機蔬菜一盤800、當地水果800、澎湖白點珠龍5斤1萬8000、澎湖健康豬3斤1500、澎湖旭蟹2斤半4800，價格偏高，讓遊客無法接受。店家對此則回應為「價值觀落差」，原po認為業者理直氣壯，氣到要親朋好友不要倒霉找到這家。

網友貼出了帳單明細，認為食材真的貴得荒唐。 圖／取自爆料公社
網友貼出了帳單明細，認為食材真的貴得荒唐。 圖／取自爆料公社

原po表示，「所有食材真的破天荒的荒唐」，能理解店家做生意需要賺錢，但是不能理解前後不一的理直氣壯還有出爾反爾，原po認為所有食材都只有煮熟、烤熟、燙熟而已，牛肉有吃到的人也都說咬不動，桌上的所有調料都是現成，罐頭也是放著自己調，「要讓人吃高價就要有本事，真的！」

根據「自由時報」報導，店家對此解釋，當天店裡有3名人手，一大早就去採購、準備食材，全都是用澎湖在地野生的食材，而且採購的過程都有錄影給消費者看，消費者當初沒意見，但吃完了卻又嫌貴，店家表示「已經習慣了」。

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