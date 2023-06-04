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出門小心！雙北慎防大雷雨 14縣市發布大雨特報
中央氣象局發布新北市、台北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲。
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北、桃園、高雄地區及西半部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
【中央社】
中央氣象局今天表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，下午針對台北、新北市發布大雷雨即時訊息；另外，對北北基桃等14縣市發布大雨特報。
氣象局針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲。
氣象局持續更新大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北、桃園、高雄地區及西半部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。
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