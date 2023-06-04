午後熱對流發展 13縣市大雨特報 彭啟明：游擊隊神出鬼沒

午後熱對流發展中，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這種系統就像是游擊隊一樣，尺度很小，神出鬼沒，目前預測模式技術上，很困難在前一天說某地某時會下雨，「只能告知你發生機率很高與否，最重要是要看監控才能得到」。

天氣風險公司說，今天大氣環境仍不穩定，加上偏東至東南風環境，今天在西半部白天大致是多雲到晴，午後有熱對流發展機會，局部地區有短暫陣雨或雷陣雨，山區亦有雷陣雨，北、東部午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。前往山區活動，要多加小心午後對流降雨，且有較強雨勢機會，山谷溪邊活動務必留意溪水變化。

氣象局發布13縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄地區及西半部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區。