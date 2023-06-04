聽新聞
test
0:00 / 0:00
午後熱對流發展 13縣市大雨特報 彭啟明：游擊隊神出鬼沒
午後熱對流發展中，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這種系統就像是游擊隊一樣，尺度很小，神出鬼沒，目前預測模式技術上，很困難在前一天說某地某時會下雨，「只能告知你發生機率很高與否，最重要是要看監控才能得到」。
天氣風險公司說，今天大氣環境仍不穩定，加上偏東至東南風環境，今天在西半部白天大致是多雲到晴，午後有熱對流發展機會，局部地區有短暫陣雨或雷陣雨，山區亦有雷陣雨，北、東部午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。前往山區活動，要多加小心午後對流降雨，且有較強雨勢機會，山谷溪邊活動務必留意溪水變化。
氣象局發布13縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄地區及西半部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言