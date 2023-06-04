高溫悶熱上看33度 注意午後雷陣雨 周三起不斷有鋒面形成

今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，中央氣象局說，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率。沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到30到33度，外出活動請多補充水分以防中暑。

明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。

周二大氣較穩定，各地為多雲到晴，台灣附近風場為東南風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周三至周六北方不斷有鋒面形成偏北略過，台灣附近為偏南風到西南風的環境，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，11日至13日南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；後期預報不確定性大，留意最新預報資訊。