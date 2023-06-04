高溫悶熱上看33度 注意午後雷陣雨 周三起不斷有鋒面形成
今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，中央氣象局說，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率。沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到30到33度，外出活動請多補充水分以防中暑。
明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。
周二大氣較穩定，各地為多雲到晴，台灣附近風場為東南風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
周三至周六北方不斷有鋒面形成偏北略過，台灣附近為偏南風到西南風的環境，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象局說，11日至13日南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；後期預報不確定性大，留意最新預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言