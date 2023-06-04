用啤酒抓蟑螂！ 達人秀亮眼戰績：進得去出不來

炎炎夏日是許多蚊蟲出沒的季節，尤其是打不死的小強「蟑螂」特別活躍，到底該怎麼消滅牠們，家事達人陳映如教戰「不用化學藥劑的捕蟑法」，就是請蟑螂喝啤酒，有效又安全。

粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》2日發文分享，前陣子用黑啤酒做吐司，因啤酒還剩下一點點，想說直接丟掉有點可惜，就決定「請蟑螂喝」。她表示，方法很簡單，把啤酒放在瓶子中，瓶口口徑要蟑螂進得去的大小，然後把瓶子斜放靠在牆面，「如此一來，蟑螂聞到酒香就會進去瓶內，但因為是斜放，所以進得去，出不來」。

陳映如透露，她放在家裡洗衣間一晚，就捕捉到兩隻小蟑螂，效果不錯，而且不必用到市售的除蟑劑，「這方法我滿喜歡的，大家可以試試看。」網友們也紛紛表示，「學起來」、「姐又分享妙招了」、「蟑螂的飲料這麼高檔」。

事實上，關於滅蟑方法，醋和檸檬、柚子、橘子等柑橘類水果也是好選擇，因為會散發出蟑螂不喜歡的味道，家裡若有檸檬汁、白醋水（白醋1：水1），或柑橘類果皮，都可以噴灑或放置在蟑螂容易出沒的地方；除此之外，將小蘇打粉與糖混和，當鹼性小蘇打粉進入蟑螂消化道後，蟑螂也會慢慢死亡，也可以參考該作法。