快訊

苗栗、台中豪雨特報！本周天氣不穩定 6月中旬將轉多雨型態

豪雨特報 吳德榮：本周天氣不穩定 6月中旬轉多雨型態

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
本周台灣的大氣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片
本周台灣的大氣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周台灣的大氣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮表示，今天至周四各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強，範圍擴大，部分並有延續至夜間或隔天的機率。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部24至33度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至35度。

周五、周六梅雨季第5波鋒面接近，吳德榮說，大氣仍不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流範圍擴大、強度增強，部分並有延續至夜間或隔天的機率；仍應防範小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅。

吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬皆顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象，但模擬並不一致，何時成颱無需言之過早。期末8至10天東亞地區有梅雨季第5波鋒面、西南氣流及兩個熱帶擾動存在；第10天歐、美的模擬顯示，機制雖不盡相同，但皆醞釀成梅雨季多雨的型態。不過，既為期末模擬，模式會持續調整，應再觀察。

歐洲模式模擬13日20時地面及降水圖（左圖）顯示，台灣受滯留鋒與熱帶擾動共伴影響；同時的美國模式模擬（右圖）則顯示，除了滯留鋒與熱帶擾動共伴，其後還有旺盛西南氣流。兩模擬皆有帶來大量降水的威脅。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬13日20時地面及降水圖（左圖）顯示，台灣受滯留鋒與熱帶擾動共伴影響；同時的美國模式模擬（右圖）則顯示，除了滯留鋒與熱帶擾動共伴，其後還有旺盛西南氣流。兩模擬皆有帶來大量降水的威脅。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

吳德榮 梅雨

延伸閱讀

未來1周慎防劇烈天氣 吳德榮：下周五梅雨季第5波鋒面接近

瑪娃將北轉 吳德榮：暴風圈通過東側海域 北部東北部防致災雨

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

瑪娃颱風眼清晰、眼牆結構扎實 吳德榮：今年地表最強

相關新聞

禽流感釀缺蛋 蛋箱太髒不洗 最重罰15萬

受到禽流感疫情影響，上半年爆發史上最長的缺蛋危機，為了減少疾病傳播，中華民國養雞協會日前召開「落實蛋箱清潔執法後續因應措...

對流發威 未來一周小心午後雷陣雨

對流發威，昨午後各地有雷陣雨，數度發出災防告警訊息。中央氣象局表示，未來一周各地都要留意午後雷陣雨，今降雨範圍比昨天縮小...

傳7月合法 加熱菸店遮招牌硬撐

新菸害防制法上路，加熱菸需經過健康風險評估審查，才可合法上市，外傳今年七、八月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸...

台馬之星拋錨 389乘客漂流3小時

基隆前天深夜開往連江的「台馬之星」客輪電力系統故障，導致389名乘客在海上無動力漂流3小時，旅程延滯時間超過11小時。民...

威尼斯建築展／德國館拚減碳 辦展「什麼也沒帶」

第十八屆威尼斯建築雙年展上月底開展，「減碳」成為重要議題，其中像是德國館，展中材料皆來自去年在此地舉行的威尼斯藝術雙年展...

豪雨特報 吳德榮：本周天氣不穩定 6月中旬轉多雨型態

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦