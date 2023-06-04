豪雨特報 吳德榮：本周天氣不穩定 6月中旬轉多雨型態

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周台灣的大氣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應隨時注意氣象局的特報。

吳德榮表示，今天至周四各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強，範圍擴大，部分並有延續至夜間或隔天的機率。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部24至33度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至35度。

周五、周六梅雨季第5波鋒面接近，吳德榮說，大氣仍不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流範圍擴大、強度增強，部分並有延續至夜間或隔天的機率；仍應防範小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅。