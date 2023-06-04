豪雨特報 吳德榮：本周天氣不穩定 6月中旬轉多雨型態
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周台灣的大氣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，應隨時注意氣象局的特報。
吳德榮表示，今天至周四各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強，範圍擴大，部分並有延續至夜間或隔天的機率。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今天北部24至33度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至35度。
周五、周六梅雨季第5波鋒面接近，吳德榮說，大氣仍不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流範圍擴大、強度增強，部分並有延續至夜間或隔天的機率；仍應防範小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅。
吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬皆顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象，但模擬並不一致，何時成颱無需言之過早。期末8至10天東亞地區有梅雨季第5波鋒面、西南氣流及兩個熱帶擾動存在；第10天歐、美的模擬顯示，機制雖不盡相同，但皆醞釀成梅雨季多雨的型態。不過，既為期末模擬，模式會持續調整，應再觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言