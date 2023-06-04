傳7月合法 加熱菸店遮招牌硬撐

新菸害防制法上路，加熱菸需經過健康風險評估審查，才可合法上市，外傳今年七、八月，衛福部國健署將核准加熱菸上市，部分加熱菸廠牌專買店，採「貼貼紙」遮招牌，撐兩個月等合法開賣時機。加熱菸商蠢動，國教行動聯盟憂心校園周邊取得加熱菸品容易，呼籲各縣市政府訂定自治條例規範，保護學子健康。

加熱菸在未修法前，專賣店早已林立街頭。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，近期傳出七、八月加熱菸即可通過健康風險評估審查，等待空窗期，業者用貼紙掩飾招牌，照樣營業，規避法規；而中南部也有超商業者已將櫃台後方菸品架空出，準備迎接加熱菸上架。

加熱菸恐將開賣，國教行動聯盟家長部長王瀚陽憂心，若學校緊鄰菸品販售點，可能造成學生易取得菸品、群聚抽菸。

國健署長吳昭軍表示，日前甫成立審查委員會，收到四家加熱菸廠商送件，但送審需備妥十三項資料，部分業者獲准專案進口菸柱、加熱器，但須進一步取得標檢局檢驗標章，目前沒有一家資料齊全，需等資料備齊後才會進入審查，「沒人可以臆測何時會有第一個核准案子」，對於外傳七、八月加熱菸就會正式上市的說法「想像力太豐富」。

針對加熱菸店用貼紙遮蔽招牌，吳昭軍說，如果業者賣電子煙、加熱菸，現在不合法且罰則不輕，風險要自己擔，將加強查緝。北市衛生局健康管理科科長林孟蕙說，新「新興菸品管理自治條例」規定，距離北市高中職以下學校，周邊五十公尺以下區域，不得販賣、供應、展示或廣告加熱菸，違者可處一至五萬元罰緩。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康