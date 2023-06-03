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雷雨彈炸全台！明「這幾區」留意雨勢更大 下周再1波鋒面逼近

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局提供未來一周雨勢變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周雨勢變化。圖／氣象局提供

對流發威，今午後各地有短暫雷陣雨，中央氣象局表示，未來一周各地都要留意午後雷陣雨，明天降雨範圍比今天縮小，但雨勢普遍較大，中南部、東半部地區都要留意短暫陣雨，北部地區則以午後為主。下周北方有鋒面建立影響台灣，但南海菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發生，因此影響程度還有變數。

氣象局預報員葉致均表示，明天天氣與今天類似，中南部地區有短暫陣雨及雷雨、東半部地區有局部陣雨，北部地區則以午後雷陣雨為主，降雨範圍比今天縮小，但雨勢普遍較大，中南部山區要慎防局部大雨，未來一周各地高溫都有30至33度，若沒下雨會較為悶熱。

葉致均指出，下周一、二大氣環境穩定，吹東南風，以迎風面降雨及午後雷陣雨為主，花東地區及恆春半島會有局部陣雨，西半部及東北部地區為午後雷陣雨。下周三、四北方有鋒面建立，偏北經過台灣，吹南風、西南風，南部及東南部地區會有局部陣雨，其他各地都有午後雷陣雨，預計影響到下周六。

葉致均表示，下周南海到菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發生，對北方鋒面影響帶來變數，預計下周二影響程度及路徑會較明朗。他也說，未來幾天午後雷陣雨若下在集水區將對南部水情有幫助，但若要完全解渴就要不斷有持續性降雨，目前西南風有逐漸建立，形成持續性降雨的機率提高。

另外，他指出，今晚至明晨金門及馬祖地區有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。

氣象局 菲律賓 南海

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