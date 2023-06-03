「熊讚分身」今快閃降落宜蘭 通告滿滿將赴歐洲行銷台北

北市府吉祥物「熊讚」上月到議會備詢，遭議員陳怡君指責太懶了，應多排一點行程去賺錢。台北市觀傳局幫其分身「台北熊讚熱氣球」規畫滿滿通告，今天首度快閃宜蘭冬山，現身三奇美徑系列活動熱氣球嘉年華，7月再到台東，緊接著遠赴歐洲行銷台北觀光。

為了積極推廣疫後台北觀光旅遊，北市觀傳局指派台北觀光大使熊讚及其分身「台北熊讚熱氣球」火力全開宣傳台北觀光旅遊。今明兩天到宜蘭冬山的熱氣球嘉年華，帶來好運氣的熊讚熱氣球，揮別連續陰雨，在藍天白雲下可愛亮相，吸引許多粉絲到現場觀看。

三奇美徑素有「宜蘭版伯朗大道」美譽，冬山鄉公所系列活動，熱氣球嘉年華於6月3日與4日、10日與11日登場。

觀傳局表示，熊讚熱氣球只有3日與4日的早上6點至8點、下午4點30分至晚間6點30分會現身，同時會出現於3日晚上的夜間光雕秀，遇雨將改到隔天晚上。活動緊臨冬山百年舊河道及生態綠舟園區，一望無際的視野，非常適合拍出熊讚熱氣球漂亮新「高度」。

今明兩天沒看到「熊出沒」宜蘭別失望，觀傳局接連也指派熊讚熱氣球6月30日到7月10日前往台東鹿野，參加國內規模最大的「2023台灣國際熱氣球嘉年華」。