台馬之星驚傳故障！389名旅客海上滯留3小時 拖船救援

基隆到馬祖的「台馬之星」客輪昨天晚上從基隆港出發，今天清晨4點左右在距離馬祖30海浬處發電機故障，船上共389名旅客滯留海上。交通部航港局副局長劉志鴻表示，今天上午約7點已派出一艘拖船協助，預計下午2、3點會抵達馬祖。

台馬之星昨天晚間約10點從基隆港開往馬祖，船上有209名乘客要前往南竿、180人到東引，清晨4點左右卻在距離馬祖30海浬處故障，300多名乘客在海上漂流。

劉志鴻指出，船隻滯留期間皆有海巡艦艇在旁戒護，因此無安全疑慮，航港局今天清晨近6點收到消息後，協調連江縣政府派出拖船協助，約上午7點出發、10點06分與台馬之星會和，目前距離馬祖15.4海浬，預計2個多小時後抵達到馬祖。

劉志鴻指出，台馬之星預計下午2、3點抵達馬祖南竿，其中有180人要前往東引，將於當地另安排船隻載運，南竿及東引間僅約1個小時航程。後續旅客要返回基隆可搭乘另一艘新臺馬輪。台馬之星過去沒發生過類似故障狀況，將於靠港後派員檢修，確認檢修完成才會持續載客。