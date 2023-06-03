中華郵政端午勞軍包裹優惠 限時9天郵資8折優待

端午連假將至，中華郵政公司為體恤戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍，6月5日起至6月13日舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資一律按8折優待。

中華郵政公司表示，凡在6月5日起至6月13日寄往金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島地區的國軍衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱、袋交寄者，則不再享此優惠折扣。

中華郵政公司提醒，為維護包裹安全，交寄時儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，包裹封面用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區特種信箱號碼（勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。