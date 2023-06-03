快訊

台馬之星驚傳故障！389名旅客海上滯留3小時 拖船救援

15縣市大雨特報、雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

好熱「可以換季了」 彭啟明：下周颱風、鋒面、西南季風都可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華郵政端午勞軍包裹優惠 限時9天郵資8折優待

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司6月5日至6月13日舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資一律按8折優待。本報資料照片
中華郵政公司6月5日至6月13日舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資一律按8折優待。本報資料照片

端午連假將至，中華郵政公司為體恤戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍，6月5日起至6月13日舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資一律按8折優待。

中華郵政公司表示，凡在6月5日起至6月13日寄往金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島地區的國軍衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱、袋交寄者，則不再享此優惠折扣。

中華郵政公司提醒，為維護包裹安全，交寄時儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，包裹封面用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區特種信箱號碼（勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

中華郵政 端午節

延伸閱讀

故宮南北院區慶端午 推香包、五毒扇DIY體驗

端午伴手禮誰最紅？新光三越預購首周10大熱銷榜出爐

竹市端午龍舟賽睽違3年復辦 63支隊伍6月南寮舊港廝殺

屏東端午龍舟賽開光點晴 規模較往年「縮水」外界好奇

相關新聞

台馬之星驚傳故障！389名旅客海上滯留3小時 拖船救援

基隆到馬祖的「台馬之星」客輪昨天晚上從基隆港出發，今天清晨4點左右在距離馬祖30海浬處發電機故障，船上共389名旅客滯留...

15縣市大雨特報、雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布15縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園以北、中南部地區及竹苗、花蓮山區有局部大雨發...

好熱「可以換季了」 彭啟明：下周颱風、鋒面、西南季風都可能

天氣酷熱，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這幾天好像是夏天到了，「的確是，真的可以換季了，...

缺蛋危機跟蛋箱太髒有關！雞協促洗乾淨 否則恐重罰15萬

從去年底開始，因禽流感疫情嚴峻，造成今年上半年台灣地區發生史上最長的缺蛋危機。在精進專家會議上，學者不斷提起，蛋箱髒、頻...

重複蛋箱頻繁進牧場難控疫情 專家籲要有退場機制

我國在民國104年時，也曾經推動雞蛋一次性包材政策，當時就是為了雞蛋洗選作準備，希望藉由乾淨洗選的雞蛋，放入一次性使用的...

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

台北公共衛生師公會今天誓師成立，是全亞洲、全台首個公共衛生師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，自己的老師、台灣公共衛生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦