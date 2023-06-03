亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

台北公共衛生師公會今天誓師成立，是全亞洲、全台首個公共衛生師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，自己的老師、台灣公共衛生之父陳拱北曾說，「當醫師一個一個救太慢了，不如做公共衛生，可以救很多人。」他也指出，台灣三年前設立全亞洲第一部「公共衛生師法」，如今再透過公衛師公會的成立，藉此展現專業組織、專業自主以及專業自律。

公衛師公會發言人翁瑞宏表示，公衛師法通過後，每年考證合格的公衛師約100人，至今兩年已累計197名合格公衛師。公衛師除了在衛福部內組織扮演重要角色，在環境部、地方政府也都能夠協助有毒物質的環境衛生防治，以及疫病的調查分析。

副總統賴清德也指出，他曾任台南市長，深知公衛師能夠協助地方首長、市府單位推動相關工作。特別是在新冠疫情發生後，社會看到公共衛生的重要性，公共衛生師能夠協助國家打造更有生物韌性的環境，未來若有大型傳染病發生，也能有所因應。

台灣公共衛生學會理事長楊俊毓指出，公共衛生象徵國家發展程度，社會各個角落都需要公共衛生。他求學期間看到一名耶魯大學教授，將公共衛生定義為「預防疾病、促進健康的科學與藝術」。

楊俊毓說，百年後的今天，新冠疫情凸顯公共衛生重要性，公共衛生做得好，民眾也許沒有特別感覺，但是當重大公衛事件發生，公衛師就肩負保衛國民的重要任務。

楊俊毓表示，公衛師公會的成立，可以精進公衛師專業職能，保持敏感度、解決問題的能力。世界衛生組織把「全民都健康（Health for All）」定為目標，這也是公衛師的目標，可以透過成立工會來落實，「成立工會是一小步，卻是完善台灣公衛網絡的一大步。」

賴清德、衛福部次長王必勝、疾管署署長莊人祥、國健署長吳昭軍、前衛福部部長陳時中，以及立法委員陳椒華、王婉論、邱泰源、洪申翰、林靜儀等，也在本次成立大會中，見證現場百位公衛師共同宣示。