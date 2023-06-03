快訊

苗栗市鬧區驚傳氣爆意外 攤位炸飛、3人受傷緊急送醫

蔡阿嘎拍「5間日本超難吃連鎖店」挨轟　急刪影片道歉

MLB／大谷翔平遭9安、2轟掃射 6局失5分吞本季第2敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
臺北市公衛師公會是全亞洲、全台首個公衛師公會，今天舉辦成立記者會。記者葉信菉／攝影
臺北市公衛師公會是全亞洲、全台首個公衛師公會，今天舉辦成立記者會。記者葉信菉／攝影

台北公共衛生師公會今天誓師成立，是全亞洲、全台首個公共衛生師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，自己的老師、台灣公共衛生之父陳拱北曾說，「當醫師一個一個救太慢了，不如做公共衛生，可以救很多人。」他也指出，台灣三年前設立全亞洲第一部「公共衛生師法」，如今再透過公衛師公會的成立，藉此展現專業組織、專業自主以及專業自律。

公衛師公會發言人翁瑞宏表示，公衛師法通過後，每年考證合格的公衛師約100人，至今兩年已累計197名合格公衛師。公衛師除了在衛福部內組織扮演重要角色，在環境部、地方政府也都能夠協助有毒物質的環境衛生防治，以及疫病的調查分析。

副總統賴清德也指出，他曾任台南市長，深知公衛師能夠協助地方首長、市府單位推動相關工作。特別是在新冠疫情發生後，社會看到公共衛生的重要性，公共衛生師能夠協助國家打造更有生物韌性的環境，未來若有大型傳染病發生，也能有所因應。

台灣公共衛生學會理事長楊俊毓指出，公共衛生象徵國家發展程度，社會各個角落都需要公共衛生。他求學期間看到一名耶魯大學教授，將公共衛生定義為「預防疾病、促進健康的科學與藝術」。

楊俊毓說，百年後的今天，新冠疫情凸顯公共衛生重要性，公共衛生做得好，民眾也許沒有特別感覺，但是當重大公衛事件發生，公衛師就肩負保衛國民的重要任務。

楊俊毓表示，公衛師公會的成立，可以精進公衛師專業職能，保持敏感度、解決問題的能力。世界衛生組織把「全民都健康（Health for All）」定為目標，這也是公衛師的目標，可以透過成立工會來落實，「成立工會是一小步，卻是完善台灣公衛網絡的一大步。」

賴清德、衛福部次長王必勝、疾管署署長莊人祥、國健署長吳昭軍、前衛福部部長陳時中，以及立法委員陳椒華、王婉論、邱泰源、洪申翰、林靜儀等，也在本次成立大會中，見證現場百位公衛師共同宣示。

●宣示全文如下：

當我以公共衛生師的身份，開始執行公共衛生專業的此刻，謹在此

鄭重宣誓：

促進全民健康，預防疾病發生乃是我的首要責任。

我必將善用所學，使人與環境共存共榮，尊重與關懷每一個生命，

無關乎任何人的身份。

我必將全心全意為社會診斷，力求醫病於未發之時。我等也將群策

群力，善用組織力量，使每個人享有幸福、和睦和安全的生活。

不論身在何處，我將恪守倫理，遵循法紀，認真負責執行每一項事

務。絕不因循苟且，無懼脅迫，不會違背良心，矢志維護社會公平

與正義。

無論何時，我將以身為公共衛生師為榮。在此，以我的人格、尊嚴

與自由意願立誓。

衛福部 陳建仁

延伸閱讀

陳建仁說「四接要依法行政」 謝國樑：中央地方都依法行政

影／黨內連爆性騷吃案 陳建仁：痛心、持續推動性平教育

蔡總統台電四接旁騎車 陳建仁：續和基市府溝通要依法行政

蔡總統被問2天多起性平爭議沒反應 陳建仁則答「絕對零容忍」

相關新聞

缺蛋危機跟蛋箱太髒有關！雞協促洗乾淨 否則恐重罰15萬

從去年底開始，因禽流感疫情嚴峻，造成今年上半年台灣地區發生史上最長的缺蛋危機。在精進專家會議上，學者不斷提起，蛋箱髒、頻...

重複蛋箱頻繁進牧場難控疫情 專家籲要有退場機制

我國在民國104年時，也曾經推動雞蛋一次性包材政策，當時就是為了雞蛋洗選作準備，希望藉由乾淨洗選的雞蛋，放入一次性使用的...

彰化至台南5縣市大雨特報 注意短延時強降雨

中央氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、...

蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，最近3個月的海溫距平圖顯示，秘魯外海的海溫異常偏暖。根據聖嬰指標顯示，...

亞洲首個公衛師公會今成立 陳建仁：公衛可以救多人

台北公共衛生師公會今天誓師成立，是全亞洲、全台首個公共衛生師公會。行政院長陳建仁以影片致詞表示，自己的老師、台灣公共衛生...

永續瘋鐵馬／騎自行車低碳旅遊探索台灣之美 通勤族「騎跡」抽好禮

疫後騎鐵馬保持一定人際距離的旅遊模式深受歡迎，根據統計，北部有210萬人熱衷騎鐵馬，占比達41.4%最高，東部地區14萬人僅占2.7%最少，而騎乘自行車的主要活動目的，「通勤學」占21.1%，只排第三，台灣的自行車道長度已從2008年的900公里，大幅增加到目前破5000公里，騎鐵馬旅遊認識台灣，現在有單一總入口網站，一按進去全台自行車路線，遊程推薦輕鬆查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦