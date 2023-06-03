對流旺5縣市大雨特報 台南上看36度高溫

中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。

今天中南部地區有局部短暫陣雨，東半部地區及澎湖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後北部地區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，低溫各地普遍22到25度，白天高溫略降，北部、東半部約30、31度，中南部仍有32到34度的高溫，尤其台南局部近山區或河谷有機會來到36度左右，外出建議注意防曬並多補充水份。

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。今天中午前後台南市近山區或河谷為黃色燈號。減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東部、東南部地區及東北部山區有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。