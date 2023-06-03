快訊

對流旺5縣市大雨特報 台南上看36度高溫

圖解新聞╱一圖看懂綠營性騷風暴 職場騷擾這款最多

遭「人選之人」編劇簡莉穎指控性騷擾 流亡詩人貝嶺：記憶錯置、杜撰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對流旺5縣市大雨特報 台南上看36度高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。

今天中南部地區有局部短暫陣雨，東半部地區及澎湖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後北部地區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，低溫各地普遍22到25度，白天高溫略降，北部、東半部約30、31度，中南部仍有32到34度的高溫，尤其台南局部近山區或河谷有機會來到36度左右，外出建議注意防曬並多補充水份。

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊。今天中午前後台南市近山區或河谷為黃色燈號。減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東部、東南部地區及東北部山區有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

高溫 大雨特報 氣象局

延伸閱讀

下班注意！午後對流雲系發展旺盛 4縣市發大雨特報

出門帶傘！未來一周午後有雨 「這兩地」高溫上看36度

南高屏亮高溫燈號 基隆北海岸、東半部小心長浪

瑪娃遠離雨勢緩！各地高溫上看「3字頭」 這日變天水氣增

相關新聞

未來1周慎防劇烈天氣 吳德榮：下周五梅雨季第5波鋒面接近

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天南投縣有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，...

下周可能颱風生成？專家：觀察是否影響梅雨或西南風走向

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣位於暖濕的南風環境內，清晨中南部沿海有短暫陣雨發生機會。中央氣象局發布彰化縣、雲...

對流旺5縣市大雨特報 台南上看36度高溫

中央氣象局發布彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至台南地區有局...

玉山站80歲了！氣象局邀你7月局慶同歡、合影壯麗美景

中央氣象局一年一度的局慶開放參觀活動，將在7月1日、7月2日舉行。今年活動主題是「玉山80-堅持與創新」，氣象局說，有跟...

最快何時解旱象？氣象局：6月中旬西南風及鋒面影響機會大

颱風遠離，目前仍是梅雨季，民眾期待梅雨解除旱象。中央氣象局發布未來4周（今起至6月30日）天氣展期預測，「報氣候 - 中...

豪雨特報！今明兩天出門帶雨具 吳聖宇：對流發展可能很突然

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風剛過，台灣附近沒有什麼很明顯的天氣系統。但是正好在微...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦