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年齡歧視 ─生活篇／排斥科技？ 熟齡要的是友善設計

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

六十六歲的小桃姊前陣子一直出現在「智樂活」各種手機地圖的課程中，免費的、付費的，同樣的課上了五次，智樂活共同創辦人畢偉功好奇她為何一直來，小桃姊不好意思地說，她和好姊妹要去歐洲自由行，希望自己學會之後，旅行時可以帶路，但學完總是會忘掉一些細節。

「智樂活」是個提供熟齡數位應用課程的組織，光是手機的課程就有卅五堂，每一堂都在解決熟齡使用手機的一個焦慮。畢偉功解釋，像是要跟孫子LINE視訊，打開後發現怎麼看不見孫子？或者是聽兒子說：「你查一下google map就知道了。」出了捷運打開手機地圖卻不會用。多數人在享受科技帶來便利的同時，熟齡者常要經歷不熟悉科技的焦慮：「我不會用這個，他們會不會覺得我很煩？」

「他們雖有焦慮但沒有排斥，我覺得『熟齡者排斥科技』，是刻板印象，他們超級好奇。」畢偉功舉例，雖然多數熟齡者擔心詐騙不用行動支付，依然對此感到好奇，會詢問行動支付是什麼？發票載具怎麼用？前陣子ChatGPT正夯，學員也會問。

畢偉功認為，「熟齡者排斥科技」的印象，很多時候是科技產品設計的問題。最常見的就是字不夠大，即便很多App或網頁有「放大字體」的功能，但字一放大就破版，原本顯示九個只剩六個字，資訊就不完整。這樣的設計就是沒有考慮到熟齡使用者，在最後覺得應該熟齡友善，只放大了字。

另一個是智樂活上課時很常發生的狀況，例如老師說，「按右邊數來第二個按鈕」，學員聽得很清楚，眼睛也看得很準，問題是手指的控制力差，就常常歪掉、點不到，這也不是不想學或者學不會，而是生理的限制。

科技產品的研發設計者多數很年輕，不容易理解年長者的生理限制與使用需求，畢偉功有次應邀去跟LINE的工程師分享長輩使用LINE時最常遇到的困難是什麼。工程師才知道，原來「分享照片」這件事並不容易。

「科技越來越發達，他們應該也要同時享受這樣的便利才對。」畢偉功認為，現在許多科技產品設計者會在文字大小、顏色設計上思考熟齡者的需求，也會步驟簡化，有很大的進步。他觀察，許多長者使用數位產品不是透過打字，而是語音，如何善用語音，讓長者可以更方便使用數位服務，或許會是未來幾年的發展方向。

LINE 語音

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