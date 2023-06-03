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砸店、販毒、深偽…網紅官司多

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

近年不少網紅透過社群平台及影音走紅，但惹出的官司也不少，從直播主連千毅因暴力犯罪入監、YouTuber小玉與製作色情片牟利，到遊戲直播主丁特與遊戲橘子互告事件，都是台灣網紅身陷法律訴訟的案例。

連千毅昨暫寄台北看守所，人犯編號九四二五。他之所以入監服刑，源於二○一九年和寵物店老闆鄭又仁發生糾紛，雙方互相砸車、砸店、打人和槍擊，最後被依違反組織犯罪條例和槍砲等罪，判囚七年定讞。

YouTuber小玉（本名朱玉宸）與助理莊炘睿在二○二○年七月起到二○二一年十月間，利用人工智慧深偽技術，把一一九名政治人物與藝人的臉部影像移花接木到色情影片中，牟利逾一三○○萬元。檢方依個資法、加重誹謗、妨害風化等罪起訴，除遭判刑外，兩人還要賠償五名女性各五○萬元精神慰撫金。

另名遊戲實況主丁特（本名薛弘偉），二○二一年砸四一四萬元實測遊戲橘子代理的遊戲「天堂Ｍ」，製作道具卻沒獲得預期的數量，質疑遊戲不如韓國原廠所稱「所有製作、抽卡機率與台灣相同」的說法。遊戲橘子對丁特提民事訴訟，求償一元、登報道歉，不過今年二月法院判遊戲橘子敗訴，丁特則反告遊戲橘子廣告不實，求償二○七○萬餘元，官司仍在進行中。

另名遊戲直播主Toyz（本名劉偉建）在二○二一年時涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，台中地院判刑四年二月有期徒刑、限制出境出海。Toyz認為一審判決過重，上訴台中高分院審理中。

直播主 網紅 連千毅

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