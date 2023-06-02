職場性騷擾連環爆 婦團提醒：不該過度揣測、質疑 避免造成二度傷害

職場性騷擾無所不在。婦女團體直指，即便政府部門、學校推動性別主流化多年，仍未觸及一般社會大眾，有必要加強宣導、擴及更多不同階層的民眾，提升所有人的性別平等意識，當具備足夠的性別敏感度，才能遏止性暴力事件;除此，也必須從大眾傳播文化產製源頭破除錯誤觀念。婦團也提醒，大眾討論相關相關事件時不應過度揣測、質疑受害者，否則將造成二度傷害。

現代婦女基金會教育宣導部社工師黃傳馨說，大家聯想到的性騷擾一般是「鹹豬手」，但其實在言語上，若針對性別、身材、性的評論，不論是讚美或批評都可能涉及性騷，不管是面對面講出口，或透過傳訊息、不雅照、甚至過度追求，都屬於性騷擾範圍。

現代婦女基金會日前曾發布一項網路調查指出，有3成3的受訪者曾遭遇性暴力，其中8成5曾遭受性騷擾。而遭逢性暴力對待的受害者當中，只有6成曾經對外求助，大多是擔心證據不夠充足，或因為案件帶來的羞恥感、害怕原有生活秩序被破壞。

黃傳馨說，職場性騷的受害者可能因為權力關係不對等，位於權力位階較低的一方很難說出口。她提醒，受害者第一步要好好照顧自己的身心反應，當下很驚嚇，甚至質疑自己是不是誤會的想法都很平常，華人文化畢竟以和為貴，事件發生當下，受害者第一時間常先檢討自己，因此務必要留意、照顧好自己身心狀況。

接下來第二步是要想辦法蒐集證據。黃傳馨說，證據包括直接、間接證據，監視器畫面、訊息截圖、錄音錄影、在場目擊者等屬於直接證據，一般而言，性騷擾容易發生在只有兩人的密室，情況來得突然，受害者往往來不及蒐證，這時候間接證據就很重要，事發後可向親朋好友吐露，或詳實紀錄人事時地物，透過文字訊息留下證據，或因身心靈受創就醫開立的診斷證明，都可以幫助呈現事件對自己造成的影響。除此，黃傳馨強調，不論是政府或民間單位，都有諮詢管道，可尋求法律或心理資源協助。

對於受害者當下沒辦法說出遭受職場性騷的經歷，黃傳馨說，受害者該不該揭露，其實沒有標準答案，走申訴不是唯一正解，端看受害者所處的環境是否能給予支持，因此，首要要找到可以支持自己、聽自己說話的盟友，有可能是同事，也可能是親朋好友，當有越來越多人給予支持，力量就會長回來。

她也提及，為自己發聲、提出申訴是很有力量的事，但也許受害者認為說出來的傷害更大，需要暫時想一想、調整內心，旁人也應該以尊重當事人意願為主。她強調，每個人選擇在什麼時間點說出口，因人而異，對受害者來說，遭受性騷擾這件事衝擊的是生活與人際關係，內心承受很大壓力，旁人不該檢討被害人為什麼當下不反應。

由於接連爆出性騷擾事件，且不單單是在政治場域。黃傳馨提醒，曾經歷過性騷、性暴力的受害者務必先好好照顧自己，適時隔絕新聞、網路資訊，避免引起創傷反應。社會大眾討論時也不應過度揣測、質疑，對受害者造成二度傷害。

台灣婦女團體全國聯合會理事長陳秀峯則表示，性騷擾案件層出不窮，肇因在於性別不平等，不管是職場、校園性騷擾或其他性騷擾防治案件、家庭暴力，受害人仍以女性居多。

陳秀峯語重心長地說，要減少性騷擾事件的發生，就必須提升性別平等意識，不分性別都應該具備足夠的性別敏感度，「性別主流化」雖然已經推動多年，但仍停留在公家機關、學校，一般社會大眾相對沒有機會接處性平觀念，所以性平宣導還需要多多加強。

陳秀峯坦言，推動性平很困難，再加上大眾傳播文化陋習未改，透過影視節目、新聞報導再複製錯誤的性別觀念，在倡導性別平等的時代，媒體言論仍逆向而行，也帶給閱聽眾很大的影響力，深化錯誤觀念，必須從源頭導正做起。