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流浪貓獲准長住病房 馬偕醫院出繪本紀錄人貓互動

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
流浪貓「33」與病人。圖／馬偕醫院提供
流浪貓「33」與病人。圖／馬偕醫院提供

淡水馬偕醫院在2019年發生兩隻流浪貓先後「闖入」安寧療護教育示範中心的花園，但由於兩隻貓喜歡跟人互動，因此被留下來，並以病房命名的「31」、「33」。馬偕醫院將這段故事透過繪本紀錄，並於2日舉辦發表會，也把繪本提供給兒童醫院病童。

淡水馬偕醫院的安寧療護教育示範中心是台灣最早實施安寧療護的醫療機構，而其放射腫瘤科病房（31病房），為照顧接受癌症緩和支持照護病人，因此照護模式也別於其他病房，旁邊有充滿綠意的花園。2019年中，先是有一隻流浪貓闖入，並被病房收養命名為「31」，年底又一隻跟病人互動良好的流浪貓闖物被命名為「33」也被病房接納。

一位因治療無法開口說話的口腔癌患者，是「33」貓的好友，某次發現33背部流血，還急忙拿筆寫下「貓受傷了」，才讓護理長發現帶33去就醫，也讓病人與貓之間形成良好互動。雖然因為疫情，31及33一度跟這些老朋友分離，但隨著疫情趨緩，兩隻貓又再度重回崗位。

安寧療護教育示範中心院牧部關懷師胡蓮芬把這些故事畫下，並透過團隊出版成繪本「病房有貓耶！」。馬偕醫院總院長張文瀚在出席發表會時指出，並且安寧緩和醫療照護是馬偕具有歷史意義與特色的臨床工作，透過病人與流浪貓的互動，也是很好的方式。

馬偕安寧療護教育示範中心主任也是繪本總審訂馬方俊凱則表示，貓狗是人類最好的朋友，放射腫瘤科31病房與安寧32病房長期以多元輔助療法陪伴病人、家屬與員工，讓病房充滿活力；雖然受到疫情的影響，讓寵物治療停頓，近期疫情回穩後已陸續恢復安排相關活動。

繪本「病房有貓耶！」封面。圖／馬偕醫院提供
繪本「病房有貓耶！」封面。圖／馬偕醫院提供

馬偕醫院 疫情 浪貓

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