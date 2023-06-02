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新北五泰林地區6月12起停水36小時 影響超過6萬戶

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為配合桃園捷運工程，林口全區、泰山五股部分地區將停水，總計6萬659戶受影響，水利局設置33處臨時供水站。圖／新北市水利局提供
為配合桃園捷運工程，林口全區、泰山五股部分地區將停水，總計6萬659戶受影響，水利局設置33處臨時供水站。圖／新北市水利局提供

為配合桃園捷運工程辦理「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗」及「龜山區萬壽路等地管線汰換」三合一工程，林口全區、泰山五股部分地區將停水，總計6萬659戶受影響。

新北市水利局表示，從6月12日8點起至6月13日20點，林口全區停水36小時；6月12日8點起至6月13日23點，於泰山五股部分地區停水39小時，停水戶總計6萬659戶。利局將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置33處臨時供水站及水車隨時待命。

水利局提醒，因停水時間超過24小時，建議民眾及早儲水備用，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水，此外，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

水利局表示，此次影響地區為林口全區、泰山區大科（南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、黎明里 （黎明路、泰林路三段、大科一路）、同榮里（黎明路、犁頭窠），五股區福德里（登林路85號至91至10號及112號至114至6號）、登林路單號（93至107號）、登林路雙號（116至134-3號）、德音里外寮路。

停水 水利局 林口

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