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質疑環保署完全護航台電四接 環團抗議批張子敬「沒擔當」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環團守護外木山行動小組成員上午到環保署抗議，高喊口號「環保署長沒擔當、黑鍋留給基層扛」，認為環保署無視程序與資料不斷讓開發單位闖關的行為，是在為台電護航。記者彭宣雅／攝影
環團守護外木山行動小組成員上午到環保署抗議，高喊口號「環保署長沒擔當、黑鍋留給基層扛」，認為環保署無視程序與資料不斷讓開發單位闖關的行為，是在為台電護航。記者彭宣雅／攝影

環團守護外木山行動小組成員上午到環保署抗議，高喊口號「環保署長沒擔當、黑鍋留給基層扛」，認為環保署無視程序與資料不斷讓開發單位闖關的行為，是在為台電護航。

環保署原訂今天召開協和電廠更新改建案（第四天然氣接收站）第五次環評專案小組初審會議，原本稱環委都有空，就依程序審查，但疑事件爭議太大，「因故延期」。

環保署長張子敬上午在外開會，並未進環保署。環保署說，基隆廢止109年「基隆市水產動植物保育區」同意開發函，不是環保署主管機關主管法規，屆時仍須由開發單位及經濟部釐清說明，並依法規辦理；因此環評仍依環評程序進行，並不以其他法規審查結果為前提。

基隆市前議員、基隆護海公投發言人陳薇仲說，四接填海造陸東移3.0方案去年7月橫空出世，環團與環評委員都提出程序與範疇問題要求補件，但經過一年，經濟部和台電還是採用3.0東移方案，沒做範疇界定、也沒有依照新的填海範圍進行完整海域調查，力求闖關。今天續審雖因故延期，但環保署完全護航，因此環團到環保署抗議。

台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政表示，昨基隆市政府廢止109年原則同意開發公文，環保署則說，環評審查程序不受影響；若基隆市政府的「同意」不是必要條件，那為何109年開發時要取得基隆同意？如果當年基隆沒同意，環保署不是應該要要求台電補件嗎？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，基隆已廢止109年的開發同意，台電也沒有取得基隆書面3.0的開發方案，依照漁業法或海岸管理法都不應許可開發，台電應該先查明開發基地，是不是環境敏感地區，要檢附相關證明；若在環保署在台電資訓不完全的狀況下還要繼續排審，環評委員應該拒絕出席。

基隆野鳥學位常務理事鄭暐表示，環保署執意護航台電，召開審查會議，當初進行範圍界定，討論的都是2.0築填區（海2樣站）範疇，應該要設置那些調查樣站，有哪些資料，台電自行東移後，卻拿2.0的資料搪塞；海2樣站的水下深度約20米，現在3.0填築的位置，水下是0到15米，試問，我們會拿高山生態環境，來代表低海拔的生態環境嗎？

時代力量立委陳椒華基隆服務處主任江欣怡也說，昨天在立法院開了協調會，環保署科長也在現場，直指是依法審查，方案無虞；但會後台電代表抱怨環保署護航不夠力、態度太軟。這狀況就是環保署不斷護航台電，台電也把環保署當作「細漢(小弟)、看你們雖小（看不起）」。認為張子敬隱身在背後，把基層公務員推到前線，讓基層公務員恐違反圖利罪刑責，署長應該負起政治責任。

環保署 基隆 台電

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