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150公分！國內首例活體小腸移植

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
活體小腸移植 製表／元氣中心
活體小腸移植 製表／元氣中心

全台第一例「活體小腸移植」五月卅日在亞東醫院副院長、小兒外科主任陳芸及其團隊的執行下順利完成。接受手術患者是一名成年腸衰竭女性，與妹妹配對成功，移植一五○公分小腸。活體小腸移植計畫尚屬人體試驗計畫，手術之後需觀察半年，預計今年底結束，小腸移植有機會成為常規器官移植項目，完成腸衰竭治療最後一哩路。

進食成奢求 她全靠點滴維生

該名女性患者，去年因腸缺血出現腸衰竭症狀，腸道無法正常蠕動，僅能靠施打靜脈營養維持生命，進食成為她最大的奢求。長期打針需在皮下建置人工血管協助，而她的人工血管狀況愈來愈差，腹部廿公分的空腸造口（即人工肛門），每天流出三千毫升的腸液，使點滴數量愈打愈多，每天可以打到五千毫升，等於一天廿四小時，得靠點滴維生。

亞東醫療團隊認為患者狀況急迫，加上活體小腸捐贈親屬配對符合條件，成為活體小腸移植首選對象，該名患者的兩位妹妹都願意捐贈小腸，經配對，其中一位妹妹的人體白血球抗原（ＨＬＡ）相符達八成，最後取出妹妹體內一五○公分小腸，移植到姊姊體內，也是台灣第一例活體小腸移植案例。

衛福部醫事司長劉越萍表示，國內僅有亞東醫院申請活體小腸移植人體試驗計畫，完成第一例移植後，第一時間即向衛福部通報，不過活體小腸移植目前仍在人體試驗階段，後續待計畫完成後，由試驗單位申請列入常規器官移植項目，申請後再由專家審查委員審核決定是否列入。

腸衰竭患者 全台每年約百人

根據器捐病主中心顯示，全國目前有十五人正等待小腸大愛移植（死後屍體捐贈）。依現行移植條件，需在捐贈者過世後四到六小時內完成移植，因小腸缺乏血液循環超過一定時間，將不具蠕動功能，且小腸配對需血型相同，捐贈者年齡須於四十五歲以下，過世前，腹部都不曾開過刀，腸道未沾黏才有機會符合移植條件。

大愛移植與活體移植相比，前者捐贈的小腸長度可達三百公分，後者約一五○到二百公分，兩者成功率相當，五年存活率都在六成左右。台灣每年約有一百多位腸衰竭患者，成年與兒童占比各占一半，過去台灣等不到大愛移植的腸衰竭患者，都要去國外試試看有無移植機會。

患者 手術 團隊

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