加熱菸替代紙菸？國健署：有害成分更多

明天是禁菸節，為遏止新興菸品猖獗，我國新修菸害防制法於今年3月上路，目前市售加熱菸皆未通過健康風險評估審查，均屬非法，但近日有業者誤導行銷加熱菸可作為傳統紙菸替代品。對此，衛福部國健署提醒，無證據顯示加熱菸有助戒菸，加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含更多化學有害成分，無論主動或被動接觸，加熱菸與紙菸所產生的煙霧，對人體健康都有潛在的危害。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，世界衛生組織（WHO）證實所有菸草都有害，即使用強大的通風系統和風扇，也無法完全防止接觸到這些化學物質。吸菸產生的二、三手菸也是致癌物，均會危害他人，二手菸每年導致全球約120萬人死亡，其中6萬5000人是15歲以下的兒童和青少年，且兒童呼吸頻率快，免疫、神經系統仍在發育，更易受到菸害威脅，調查也發現兒童經常「非自願性」暴露於二、三手菸環境。

國際癌症研究總署（IARC）將二手菸視為一級致癌物，研究指出，接觸二手菸的兒童易患下呼吸道感染、中耳疾病、呼吸道症狀，以及肺部生長緩慢的風險增加；煙霧產生的有毒殘留物，即為三手菸，會附著於牆壁、地板、衣服和家具表面，或積聚在室內灰塵中，時間可長達半年之久，兒童在受汙染的表面附近進食或玩耍時，接觸三手菸毒素的風險更大。

另有研究指出，全球超過4成的兒童在家裡、常去的地方接觸到二手菸，大多與父母吸菸有關。我國調查資料發現，超過6成18個月以下的嬰幼兒與1名以上吸菸者同住，家中吸菸者8成以上都是父親。

新修菸害防制法規定，幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所列為全面禁菸場所，去年起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，民眾有戒菸疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，專業人員將協助打造個人戒菸計畫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康