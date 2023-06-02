機器人輔助手術 改善頑固型癲癇

全國約20到30萬名癲癇患者，其中三成屬於二種以上治療藥物仍難有效控制其發作，或是副作用明顯的頑固型癲癇（即藥物難治型癲癇）。台北榮總神經醫學中心為讓手術治療更精準及縮短手術時間，引進手術機器人輔助系統，台北榮總神經外科主治醫師李政家指出，經機器人輔助系統手術後，七成病人搭配吃藥、追蹤等已治癒，兩成病人病情獲得控制。

台北榮總引進手術機器人輔助系統，為結合3D影像定位與即時動態導航追蹤，成功治療百例頑固型癲癇病人。李政家表示，透過輔助系統手術，傷口小、復原快、住院時間短，風險低，期盼讓病人不畏開刀，早期治療控制病情，可減少病人在學校被歧視，在校學習跟得上，也可順利進入社會，獲得正常社交生活。

病人家屬陳媽媽昨分享照顧現年37歲兒子的心路歷程，她的兒子10歲時被診斷罹患癲癇，並因升學壓力而頻繁發病，曾至各大醫院就醫，嘗試過各種療法都無法改善。陳媽媽說，2019年經手術機器人輔助系統，進行立體定位腦波電極置入手術（SEEG），放置17支深部電極，找到確切致癲病灶位置，經過七次高射頻熱凝損手術電燒病灶，成功改善腦部不正常放電症狀，

陳媽媽說，兒子求學、求職過程都很辛苦，現在能走出來，回想起來心情很激動，對北榮神經醫學中心醫療團隊不離不棄研究兒子的狀況相當感謝，兒子透過機器手臂輔助下，術後出院只要休息三到四天就可回到職場，生活也都沒問題。

台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉說，癲癇病人持續發作且用藥難以控制，可能造成記憶力變差、憂鬱症、焦慮症等，這時可考慮手術治療，但手術可能影響視覺，治療前應與醫師充分溝通，找到治療與保存視覺間的平衡。