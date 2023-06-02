慢性共病放大鏡／全人照護 多師治療新趨勢

以病人為中心的全人照護是未來的治療趨勢，尤其多重慢病更需要跨科別團隊的照護整合網，醫師、護理師、衛教師、營養師都扮演舉足輕重角色。中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說，曾有位糖尿病合併腎病變患者，狀況不佳，後來在團隊進行積極治療後，至今仍未走至洗腎階段，顯見跨科整合多「師」治療的成果。

這名多重慢性疾病的高齡糖尿病患者，之前已有中風病史，5年前腎功能開始下降，腎絲球過濾率(eGFR)為30（正常參考值 eGFR≧90），再惡化下去就得洗腎。陳宏麟指出，當時患者就醫時狀況不佳，也出現併發症，必須積極治療，一天需要打三次胰島素，再搭配生活飲食及運動，團隊花了很大的力氣才將病人的eGFR拉至60，懸崖勒馬避免走到洗腎，當年若沒有好好處理，患者現在恐怕在洗腎了。

團隊介入 改善患者慢性病

「早期花小錢、後期省大錢。」是多重慢性疾病治療的最大目標。陳宏麟指出，醫策會曾於2020年欲試辦訓練100位多重慢病衛教師計畫，針對糖尿病、慢性腎臟病、心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病等專業知識進行整合教育，雖然碰上疫情停辦，不過計畫已有了初探，身為參與委員的他強調，「慢性病是需要行為介入，進而改變患者的生活習慣。」

患者為中心 美推照護之家

目前台灣也在觀摩美國推行的「病人中心照護之家（PCMH）制度」，體現患者為中心的照護之家模式。陳宏麟指出，該制度講求專責醫師帶領團隊，負責照護患者身體的大小健康問題，控制慢性病之外，有需要轉介時能提供協助，凸顯出專科之間合作的重要性。

專科合作 也要盤點人力

不過，陳宏麟直言，台灣若要參照該制度，第一關的健保給付就成問題，首先診察費低於國外，可能僅十分之一的費用；再者，針對各個的「師」別並沒有單一額外給付，醫療院所會以成本考量，人力只要達到最低標準即可，相關師別的角色會被弱化。

個管師及衛教師相對充足的台中榮總，院長陳適安也分享整合衛教師及個管師的經驗，並提供再教育，也就是利用網路雲端系統盤點當下人力，患者也能自行登記填寫，有效率地調整衛教需求。目前中榮針對心臟科同樣配有衛教，裝過心臟支架且共病纏身的患者，在生活運動、心跳數值，以及空腹血糖、糖化血色素的數值控制都要留心。

心臟病初期 就應納照護網

談到個管師及衛教師給付層面，陳適安感嘆，心臟病要走到末期的心臟衰竭才有給付，早就為時已晚，應該在心臟病初期的高血壓、血管阻塞之前先行衛教，中榮目標朝前端進行，納入照護網體系。