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健保撥款2億元 慢性傳染病照護品質計畫起跑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
結核病是我國最重要的傳染疾病之一，平均每80分鐘就有1人確診結核病，而平均每45分鐘就有1人診斷為潛伏結核感染需要接受治療；圖為示意圖。（Getty Images）
結核病是我國最重要的傳染疾病之一，平均每80分鐘就有1人確診結核病，而平均每45分鐘就有1人診斷為潛伏結核感染需要接受治療；圖為示意圖。（Getty Images）

「全民健康保險慢性傳染病照護品質計畫」1日正式啟動，健保投入2億元經費，希望增進結核病（TB）、潛伏結核感染（LTBI）及愛滋感染（HIV）等慢性傳染病的醫療照護品質。

全民健康保險慢性傳染病照護品質計畫1日經健保署公告正式啟動，計畫包括三個主要內容，分別為「潛伏結核感染治療品質支付服務計畫」、「長照機構加強型結核病防治計畫」及「愛滋照護管理品質支付計畫」，共有2億元經費。

結核病是我國最重要的傳染疾病之一，平均每80分鐘就有1人確診結核病，而平均每45分鐘就有1人診斷為LTBI需要接受治療，疾管署期望透過此計畫鼓勵醫療院所，針對結核病接觸者、山地鄉、矯正機關收容人、HIV感染者及長照機構住民等風險族群LTBI檢驗陽性後，積極及時銜接治療與照護，結合公衛體系關懷及追蹤管理，以預防未來結核病發病。

疾管署發言人羅一鈞表示，該計畫經費將用於給付醫療院所的照護照顧跟個案管理費用，如果有達成相關指標也會有獎勵費用。他舉例，以潛伏結核感染來說，如果經評估且病人也同意開立感染治療，會給付500點；而療程有三階段，第一階段、第二階段完成會各給600點，三階段都完成會再給1500點。

羅一鈞說，為鼓勵醫療院所加入計畫，若潛伏結核感染加入率達到八成，每個個案可獎勵800點，醫療院所在年底前可以來申請。目前潛伏結核感染合作院所目前有605家，透過這個計畫希望能再擴增院所數。

台灣目前愛滋感染存活人數為35274人，希望透過愛滋指定醫療院所之個案管理照護機制，以病人為中心提供醫療照護，加強感染者自我照護能力，使其持續維持體內病毒量受控制，增進感染者的健康與生活品質。

結核病 愛滋 傳染病

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