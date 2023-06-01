瑪娃遠離雨勢緩！各地高溫上看「3字頭」 這日變天水氣增

瑪娃颱風漸遠離，中央氣象局最新預報指出，今晚起各地雨勢會再減緩，不過明天午後，中南部山區仍要提防局部短暫雷陣雨。周六至下周一，各地天氣相對穩定，下周二起因水氣漸增，天氣不確定因素大。另外，台南、高雄與屏東明高溫逾36度，接近夏天；未來一周，各地高溫均逾3字頭。

中央氣象局預報員林定宜指出，今天新竹以北到宜蘭有大雨發生，下半天雨勢減小，今晚隨著瑪娃颱風逐漸遠離，雨勢會再減緩。

他提醒，今晚到明天清晨，南部沿海空曠地區、恆春半島、基隆北海岸、蘭嶼綠島，仍有8至9級強陣風。明天基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海、馬祖，也都還有長浪發生。

明天午後，中南部山區仍要提防局部短暫雷陣雨。周六清晨到上午，南部地區可能會有零星短暫陣雨；周六至下周一，各地天氣相對穩定，多雲到晴，除了花東地區有零星短暫陣雨，午後各地山區、南部地區仍要防局部短暫雷陣雨。

林定宜說，下周二（6日）至下周三（7日），水氣可能漸增，天氣型態不確定性因素增多，但降雨不至於太廣，包括中南部、恆春半島可能有零星短暫陣雨，西半部地區、其他山區可能有午後雷陣雨。

下周四（8日）南部、東南部有零星短暫陣雨，午後中部以北地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。