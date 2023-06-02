大王具足蟲拉麵引爆話題 真的能吃嗎？解密真身「巨深水虱」真面目！

採訪·撰文＝張語屏

北部一家拉麵業者「拉麵公子」於2023年5月22日推出每碗定價1480元、號稱「大王具足蟲」拉麵產品，一身如盔甲外殻、也像風之谷中「王蟲」，樣貌吸睛也懾人，然而料理烹調後仍否能安全食用、牠的生活習性與一般常食用的水產品有哪些不同，捕撈時，對海洋生態又有哪些影響？

拉麵業者推出號稱大王具足蟲拉麵產品，並稱取得來源捕獲於東沙群島海域。（圖片來源：拉麵公子臉書專頁）

吸睛外表的具足蟲 在台灣稱為「深水虱」

大王具足蟲為等足目生物，屬於深海中體型較大型的食腐性節肢動物，日本命名的「具足蟲」，在台灣則以「深水虱」來稱呼。因外貌吸睛，那對3角型的複眼，如黑武士般的板殻與日本武士般的盔甲外殻，相當受到收藏家喜愛。

多為不小心一起拖上岸的下雜漁獲 「道氏深水虱」可見於台灣近岸深海

國立自然科學博物館生物學組副研究員李坤瑄表示，除了陸生的鼠婦，海岸礁岩或溪水旁的各式海蟑螂都是深水虱的遠親，而「道氏深水虱」是台灣較近岸深海水虱種類。

台灣北部的頭城大溪漁港、南部的東港近海，作業於較深的拖網漁船撈起漁獲，通常會把在海底的「道氏深水虱」一起撈上岸，一般採獲的水深大約在200至350公尺左右，早年採集盲鰻的深海釣籠，在水深800公尺左右的水域，也常釣獲，但在深達1～1.2公里的深海也可採獲。

在台灣近岸深海處也能捕獲體型稍小的道氏深水虱，多為混獲的下雜漁獲。（圖片來源：李坤瑄提供）

「巨型深水虱」可於東沙群島捕獲 多於深海棲息、少被人食用

李坤瑄接著說，而較大型的「巨型深水虱」則大多來自東沙群島附近水深400至600公尺間的深海，通常是底拖巨型狐蛤貝類而混獲上船的下雜漁獲，而餐飲業者所張貼的則是「巨型深水虱」，依體型和樣貌，應可判斷是「肯氏深水虱」。

體型可達42公分大的巨型深水虱，大多在較昏暗的海底，由於海洋環境與溫度變化，難以明確掌握其生長速度，但李坤瑄從漁民捕獲一隻正育兒中的肯氏深水虱媽媽，其小孩尺寸就可有4公分。

深水虱棲息的水深較深，只是離開海水，難以確認生存年限，但關鍵也須降低飼養的水溫，才可能長久飼養，與一般的養殖水產不大一樣，但其食性以腐食為主，餌料上相對較為簡單。李坤瑄表示，有極少數被人食用，但仍有飼育作為研究材料、水族觀賞情形。

雌肯氏深水虱在成熟時會發展出孵育袋，一次可生下近百顆卵，會一路陪伴寶寶成長較大體型，才會離開育兒袋各自獨立。（圖片來源：李坤瑄提供）

深水虱並沒有人專門捕撈 偶而才因拖撈上岸成為漁夫料理

李坤瑄拿出日本《配角海鮮食用圖鑑》，指出其中一頁專門介紹在日本靜岡也能捕撈到「道氏深水虱」，尚無專門捕撈深水虱為業的漁業，偶爾才因底拖撈上而成為漁夫料理。

平時需研究、採集與整理無脊椎動物標本的李坤瑄，於2023年5月特別整理出台灣沿海及東沙群島可見的水虱品種標本。（張語屏攝）

食用毒性尚無定論 料理處理應當小心

李坤瑄進一步補充說明，因深水虱腐食為主的習性，造成牠們胃囊極度惡臭，如蟹膏般的部位，包含了胃囊內臟和消化腺，雖然有人食用，處理時必須十分小心剔除，而底棲生物，是否會混食到有毒物質而有累積，尚無定論，也需由專業人員檢測評斷。

水虱的種類繁多，在深海中的種類也依海域空間多樣，而習性如清道夫，即使巨型深水虱其實體型大，但動作也一樣敏捷，特別在口器裡的黑牙，相當堅硬與尖銳，只要有死掉或是動作緩慢的生物經過，就能迅速啃食，李坤瑄回憶，甚至連鱷魚都能咬破穿入。

國立自然科學博物館特別展示近期因拉麵而竄紅的肯氏深水虱，讓民眾可更進一步了解海底生態。（張語屏攝）

清道夫意外成為網紅 更應留意底拖漁法帶來的生態破壞

而原本深水虱在海底擔任清道夫，大多是隨著其他被人為使用底拖漁業捕撈大型貝類而一起混獲撈上岸，或者早年在南部沿海捕撈盲鰻而吸引水虱補食而跟著被捕撈，除了尚未了解是否含有毒物質，更因考量捕獲同時，其實更該重視利用容易破壞海底生態的底拖漁網漁法。

李坤瑄感嘆，海底擁有眾多生養多年的珊瑚礁生態，由於深海光線不足，其生長速度相當緩慢，一年才長幾厘米，而以往曾發現6000年還活著的黑珊瑚，一個漁網一拖，活化石就此消失。

若因獵奇美食、飼養成為話題，而本末倒置形成專門補抓巨型深水虱的風氣，對海洋生態都有難以想的破壞力道，自然科學博物館也因此以臉書推薦，用看的就好，由李坤瑄與團隊陳列水虱特展，甚至邀請知名科學繪師彭瑄玉手繪精美生物，與民眾交流，進一步認識海底生物。

國立自然科學博物館駐館的科學繪師彭瑄玉，畫完肯氏深水虱接續其他生物，需要大量想像與觀察，常與參觀的民眾交流觀察，也能成為創作養份。（張語屏攝）

審稿編輯：林玉婷

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