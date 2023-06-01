死忠不換！一票人爆愛兒童照健保卡 去1場所狂被問「是本人嗎？」

日常生活難免會遇到各種突發狀況，像是遺失證件或參加大考等，需要重拍證件照。近日有女網友分享，未來可能要換掉身分證舊照片，因此嘗試拍了目前很流行的韓式證件照，最後成品超級滿意，但女網友透露，只想換掉身分證照片，不太想連同健保卡一起換，原因是很捨不得自己小時候的大頭照。貼文一出，引發許多網友共鳴，釣出不少人分享兒童時期的證件照，還有人笑說，從小到大只要去一種場所，就會被狂確認「真的是本人嗎？」。

原PO在Dcard發文表示，最近考慮要改名，也想順便換掉身分證上的舊照片，因此第一次嘗試拍很流行的韓式證件照，同時也貼出證件照完成品，只見照片中，原PO的髮型妝容都很有氣質，再加上韓式證件照的打燈方式，讓她的皮膚五官更加立體，簡直是從韓劇走出來的「歐尼」（姐姐）。

原PO也和國中時期拍得證件照對比，直言「甘那鬼（像個鬼）」，當時還是學生妹的她素顏上陣，為了配合規定不露出牙齒，還緊緊閉上嘴巴、瞪大雙眼，結果臉部用力過猛，「超像男的」。

原PO表示學生時期拍大頭照時，臉部都很僵硬，臉部表情還用力過猛，並笑說「甘那鬼」。 圖為示意圖，非原PO本人。圖／Ingimage

話鋒一轉，原PO透露不想連同建保卡一起換，因為健保卡上面的照片是兒童時期拍的，「個人認為健保卡照好可愛，照片上小妹妹臉臭的很棒，整體都很完美」，她也說道，之前拿自己健保卡看中醫時，還被櫃檯人員誤會問「這位妹妹也有來嗎？」，對方還特地起身看了一下櫃檯下面，令原PO相當尷尬承認「妹妹」就是她本人。

貼文曝光後掀起不少網友討論，許多人至今仍保留兒童時期的大頭照健保卡，「我的健保卡還是嬰兒照」、「我的大約兩歲時拍的，有生之年絕對不會換！」、「小時候覺得拍照就是要擺姿勢，我媽差點沒被我笑死，後來也決定用這張當證件照，沒想到居然也可以」、「我都快25歲了還不願意把健保卡相片換掉」。

在留言區中，許多人也提到拿兒童照健保卡去診所或醫院看診時，會被護理師反覆確認，引起不少糗事，「上次去醫院，護理師問我『這是妳小孩健保卡嗎？』，還跟我說要用自己的喔」、「我在從小看到大的醫院，護理師拿到我的健保卡後，就問『請問這是妳的嗎？還是妳小孩要看呢？』，最後給藥時大喊『XXX的媽媽在現場嗎？』」、「我也是！有護理師以為我帶小孩來看診結果是我本人」。