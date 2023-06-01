長榮航空再獲國際肯定　獲全球25大最佳航空公司第8名

長榮航空於國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com「2023年全球25大最佳航空公司」評比中，榮獲第8名之殊榮，並獲得七顆星的評價，也是台灣唯一入榜的航空公司。長榮航空總經理孫嘉明表示，很高興全體同仁的努力受到肯定。

長榮航空指出，AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，由專業團隊每年評比全球超過360家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2023年推薦搭乘的全球二十五大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空於疫情期間不斷精進各項服務，包括推出「EVA e-Library」提供數位化報刊雜誌、推行自動報到等服務，在各國疫情解封後，有序地恢復航班和機上服務，並持續與米其林餐廳主廚、冠軍咖啡師合作，讓機上的餐飲更加豐富多元化，並同時擴及到更多的航線，很高興長榮航空全體同仁的努力受到全球旅客的肯定。