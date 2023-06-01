梅雨滯留鋒還沒出現打破紀錄？鄭明典：沒辦法說對或錯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，上次最晚出現梅雨滯留鋒，是在2018年的5月31日至6月4日，從預報資料來看，今年仍未出現，「應該算是破紀錄了。」中央氣象局長鄭明典受訪表示，這是特定觀點的說法，可以參考，但沒辦法說對或錯，氣象界對相關判讀各有見解，此事很主觀。

鄭明典表示，氣象界對梅雨滯留鋒的判讀，並無單一共識，目前引用最多的是王時鼎約20多年前做的合成圖。他解釋，滯留鋒只是地面上的一種特徵，除了單一變數外，仍要考量梅雨鋒面移動性相對較弱等眾多條件變因。

他說，在梅雨鋒的定義中，西南氣流是必要條件，今年確實沒有很明確、足夠強勁的西南氣流，或許可說典型梅雨鋒面好像還沒發生，但今年也仍有西南風，因此不能一刀兩段論斷。

何謂滯留鋒？據中央氣象局官方說明指出，若冷氣團與暖氣團勢力相當，鋒面移動不明顯，會徘徊或停滯於原地，就稱為滯留鋒。

中央氣象局表示，台灣每年5月、6月的梅雨季，期間常帶來豪大雨的梅雨鋒面，就是滯留鋒；在滯留鋒附近，充沛水氣上升凝結，成雲致雨，也因滯留鋒移動緩慢，時常帶來持續好幾天的不穩定天氣，而滯留鋒影響期間，常造成顯著豪大雨，甚至出現劇烈天氣，帶來雷擊、淹水、坍方、土石流、山洪暴發等災害。