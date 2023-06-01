花東原住民返鄉列車2日起訂票 16列次均為EMU3000型

每年7、8月是花蓮、台東原住民的豐年祭，台鐵加開原住民返鄉列車，今年有9梯次、16列車，全部為EMU3000型城際列車，2日起開始訂票，具原住民身分者每人單程限登記4張，來回共8張，可為非原住民家人代購。

今年原住民列車從6月30日至8月24日發車，共有9梯次，乘車日期分別是6月30日至7月3日、7月7日至10日、7月14日至17日、7月21日至24日、7月28日至31日，8月4日至7日、8月11日至14日、8月18日至21日及8月25日至28日，有北迴線也有南迴線，發車時間去程為每周五、六，回程則是周日、一，訂票完成後2天內可在台鐵各電腦售票車站取票。

立委陳瑩表示，過去花東車票總是一票難求，因此讓想回部落參加歲時祭儀的族人，在搶不到車票下，只能轉車再轉車，才能回到家，過程很辛苦。她從2016年推動原住民列車，同年試辦，至今已經8年，且配合族人需求，讓車班時間、訂票方式逐年調整得更加便利。

陳瑩指出，去年EMU3000型城際列車加入原民列車運輸，今年更是全面汰換為EMU3000型城際列車，乘坐起來更為舒適，2日起開始訂票，歡迎民眾多加利用，訂票網址https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip128/query，取票、乘車時，都要帶身分證明文件以供查驗。