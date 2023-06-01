研究員深訪耆老族人 卑南族坐月子雞酒獨家配方大公開

台灣原住民族的日常生活，不管是農事、狩獵、醫療、祭儀及採集等，都離不開植物的利用，因此累積豐富的植物應用智慧。為協助原鄉部落特色產業發展，農委會台東農改場今年在部落進行原民飲食文化訪談調查及農業技術輔導工作時發現，卑南族利用本草保健植物種類特殊，除了可增添湯品調理的香氣及口味外，也具有養生功效，充分體現卑南族淵遠流長的植物智慧。

台東場表示，卑南族的飲食文化特別重視食補，傳統雞酒即是饒富特色的食補料理之一；與一般常見的調理方式不同，卑南族在熬煮的過程中會添加多種保健植物佐料，以達到產婦滋補強身及產後調理的目的，為族人傳統坐月子不可或缺的料理。

台東場說，雞酒中保健植物的添加種類為卑南族獨家配方，由家族長輩歷代口耳相傳保存，迄今已有近500年的歷史，各部落間配方或有些微不同，如南王部落多達16種材料；下賓朗部落則僅6種，配方中常見的植物有白花草 、白花蛇舌草、白花益母草及紅田烏等4種保健植物。

台東場表示，部落耆老及族人於訪談時表示，保健植物採集後需將生鮮原料切段、炒乾及日曬乾燥處理，不僅讓原料能釋出更豐富的香氣，且有助於保存及應用。卑南族傳統雞酒料理做法，首先將香辛料及雞肉於鍋中爆香，其後取預先備好的乾燥原料一同翻炒，再加入水及米酒熬煮，使雞酒增添天然草本植物的香氣，有別於漢民族料理方法及風味。

此外，隨時代演進，卑南族保健植物已不侷限於傳統用途，目前在原民風味餐廳除了可以品嘗到族人傳統雞酒料理外，年輕族人更將這些保健植物結合現代飲食概念，開發創新特色飲品、沙拉及滷蛋等，重新詮釋卑南族傳統保健植物在飲食文化上的利用價值，也帶給訪客原汁原味的全新感受。